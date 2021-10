Interview mit Regierungsrat Weber – «Arbeiten in der digitalen Welt soll vom ganzen Kantonsgebiet aus möglich sein»

Welche Aufgaben haben Kanton und Gemeinden da konkret vor sich?

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich dezentrales Arbeiten und Arbeiten von zu Hause aus einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen. Es wird also darum gehen, den Netzzugang nicht nur in den Arbeitsgebieten, sondern auch in den Wohngebieten zu fördern. Ferner sollten die ländlichen Regionen ebenso gut erschlossen sein wie die Zentrumsgemeinden. Damit kann die Entwicklung und Prosperität des ländlichen Raums unterstützt und gefördert werden. Neben der Infrastruktur ist es offensichtlich, dass das Baselbiet, wie wohl die meisten Regionen der Schweiz, eine Knappheit bei Arbeitskräften mit IT-Kompetenzen aufweist. Das wohl als Folge der innovativen, rasch wachsenden und zunehmend auf digitale Kompetenzen setzenden Wirtschaft. Gleichwohl muss auch bei der Aus- und Weiterbildung angesetzt werden. Das tun wir mit der Digitalisierungsstrategie in der Bildung.