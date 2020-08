Der Club der Gentlemen – Applaus Muss man bei stehenden Ovationen mitmachen? Nein, man darf ruhig sitzen bleiben. Dass einem dabei die Sicht auf die Bühne genommen wird, muss man halt in Kauf nehmen. Dominik Heitz

Im glücklichsten Fall kann sich der Applaus zu einer stehenden Ovation entwickeln. Foto: Pino Covino

In den Universitäten klopfen die Studenten mit den Fingerknöcheln aufs Pult, wenn sie Beifall spenden. Streicher in Orchestern tun es mit einem leichten Schlagen des Bogens auf den Notenständer. Und in einigen Gegenden des Fernen Ostens soll es üblich sein, mit der Zunge zu schnalzen.

Am weitesten verbreitet aber ist der Applaus durch Händeklatschen – sei es in Arenen oder Theatern. Im traurigsten Fall ist er dezent und zögerlich, im geselligsten Fall klatscht das Publikum vergnüglich mit – etwa nach Anweisung des Dirigenten zum Rhythmus der Musik, wie es am Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gerne vorkommt. Und im glücklichsten Falle kann sich der Applaus zu einer stehenden Ovation entwickeln.

Doch wie gehe ich mit solchen stehenden Begeisterungsstürmen um, wenn man nicht gleicher Meinung ist? Man muss als zurückhaltender Applaudierer solche Ovationen ganz einfach aushalten und im wahrsten Sinne des Wortes aussitzen können – mit der Konsequenz, unter lauter Stehenden keine Sicht mehr auf die Bühne zu haben. Dafür kann man sich über die glücklichen Gesichter der im Stehen Applaudierenden freuen.

Sitzen bleiben und nicht aufstehen und gehen sollte man übrigens auch, wenn einem im Theater eine Produktion nicht gefallen hat. Denn ein gewisser Respekt gegenüber den Protagonisten sollte sein. Schliesslich kann man sein Missfallen über eine Produktion auch dadurch zur Kenntnis bringen, indem man den Beifall verweigert. Es ist dies auch die sublimere Form des Buhrufs und nicht zu unterschätzen, denn stille Unmutsbekundung kann manchmal demütigender sein als wütendes Gebrüll.