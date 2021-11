Vergewaltigung Elsässerstrasse – Appellationsgericht begründet umstrittenes Urteil Im Sommer reduzierte die zweite Instanz das Strafmass in Sachen Vergewaltiger an der Elsässerstrasse. Die mündliche Begründung galt als delikat. Mirjam Kohler Mischa Hauswirth UPDATE FOLGT

Hunderte demonstrierten in Basel wegen der mündlichen Urteilsbegründung. Archivbild: Nicole Pont

Mit Spannung wurde das schriftliche Urteil im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse erwartet. Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen, weil die Richterin in ihrer schriftlichen Begründung, das Vortatverhalten des Opfers relativiert hatte, wenn auch nicht im strafrechtlichen Sinne. Zur Erinnerung: Gemeinsam mit einem damals minderjährigen Kollegen hatte er im Januar 2020 eine Frau in ihrem eigenen Hauseingang vergewaltigt.

Im schriftlichen Urteil knüpft das Appellationsgericht an seine mündliche Begründung an und erklärt die juristische Herleitung des Strafmasses respektive, dass die durch das Strafgericht gefällte Strafe «ausgesprochen hoch» ausgefallen sei. «Der gesetzliche Strafrahmen des jeweiligen Delikts soll dabei alle denkbaren Tatvarianten abdecken», heisst es in der Medienmitteilung zum schriftliche Urteil. «Um die konkrete Strafe festzusetzen, war deshalb das individuelle Tatverschulden des Täters anhand der Kriterien, welche nach ständiger gerichtlicher Praxis massgebend sind, zu beurteilen.»