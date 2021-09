Das grosse Krabbeln auf dem Handy – App therapiert Angst vor Spinnen Fast ein Drittel der Bevölkerung fürchtet sich vor Spinnen. Eine App der Universität Basel kann laut einer Studie helfen, diese Phobie zu verringern. Wir haben die App getestet. Dina Sambar

Bei einem Eingangstest springt die Spinne plötzlich vom Bürotisch an das Handy. Foto: Dominik Plüss

Die Spinne sitzt ruhig auf meinem Bürotisch. Mit ihren langen, dünnen Beinen ist sie schätzungsweise so gross wie meine Handfläche. Ich beobachte sie aus vermeintlich sicherer Distanz durch die Linse meines Smartphones. Plötzlich springt sie an mein Telefon und bleibt dort wippend sitzen.

Der Bürotisch ist echt, die Spinne nicht. Sie ist Teil einer App, die mithilfe von virtueller und erweiterter Realität die Angst vor realen Spinnen reduzieren will. Laut einer klinischen Studie der Universität Basel, die im Fachmagazin «Journal of Anxiety Disorders» veröffentlicht wurde, gelingt dies auch. An dieser Studie haben 66 an Spinnenangst leidende Probanden teilgenommen. Nach zwei Wochen zeigten die App-Nutzer im Gegensatz zur Kontrollgruppe deutlich weniger Angst und Ekel als zuvor, sich einer echten Spinne zu nähern.