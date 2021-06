Testwut vor den Sommerferien – Apotheken werden überrannt – das sind die Alternativen «Unheimlich» sei die Nachfrage nach Corona-Tests, sagt ein Pharmazeut. Grund dafür sind die nahenden Ferien. Wir zeigen, wo es in der Region Basel noch Testmöglichkeiten gibt. Simon Bordier

Wer dieser Tage einen Corona-Test in einer Apotheke findet, kann von Glück sprechen. Foto: Keystone

Die an sich grün gehaltene Website der Dreirosen-Apotheke ist in der Mitte der Homepage tiefrot eingefärbt: Dort befindet sich der Kalender für Corona-Testtermine, die bis auf wenige Ausnahmen belegt und entsprechend rot markiert sind. Bei anderen Pharmazeuten in der Region Basel sieht es kaum anders aus. «Wir sind recht stark ausgebucht», heisst es bei der Anfos-Apotheke. Stephan Locher, Geschäftsführer der Dorenbach-Apotheke in Binningen, spricht von einer «unheimlich grossen Nachfrage».

Angeheizt wird diese durch den Beginn der Sommerferien am 3. Juli. Viele Reisedestinationen wie Italien oder Frankreich verlangen bei der Einreise einen negativen Corona-Test. Dieser darf je nach Land höchstens 48 Stunden (Italien) oder 72 Stunden (Frankreich) alt sein. Touristen, die nicht nachweislich geimpft oder genesen sind, müssen also frühzeitig einen Test organisieren – oder sich sputen. Besonders begehrt sind Antigen-Schnelltests, die sich – der Name sagt es schon – schnell durchführen lassen (Testresultat in rund 15 Minuten) und deren Kosten von der öffentlichen Hand übernommen werden.