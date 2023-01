«Los emol» – der BaZ-Podcast – Apéros und Vorfasnacht – Wir stürzen uns ins Getümmel Wer tummelt sich an den Neujahrsapéros von Politik und Wirtschaft? Wie ist die Atmosphäre an den Vorfasnachtsveranstaltungen? Ein Stimmungsbericht fürs Ohr. Nina Jecker

Während die einen im Januar bewusst auf Alkohol verzichten, sieht man gerade zum Jahresbeginn viele andere mit einem Cüpli-Glas in der Hand. Es ist die Zeit der Neujahrsempfänge von Wirtschaft und Politik, und gleichzeitig läuft in Basel die Vorfasnachtszeit so richtig an.

Apéro der Handelskammer. Archivbild: Roland Schmid

Welche wichtigen Leute trifft man an diesen Abenden? Worüber reden die Besucherinnen und Besucher? Wie ist die Stimmung in der Stadt? Unser Podcast-Experte René Häfliger hat sich mit dem Mikrofon an verschiedenen Anlässen unter die Menschen gemischt, um Antworten zu finden.

Pfeiferkönigin Alice Kolp und Trommelkönig Gion Obrist vor dem «Los emol»-Mikrofon. Foto: René Häfliger

Dabei erfährt er so Einiges: Zum Beispiel von Letizia Elia, der neuen Direktorin von Basel Tourismus, die erzählt, wie sie Menschen in die Stadt locken will. Erziehungsdirektor Conradin Cramer gibt zu, dass er seine guten Vorsätze für 2023 schon wieder gebrochen hat – beispielsweise den, in Zukunft immer pünktlich zu sein. Und Alice Kolp, beste Pfeiferin am diesjährigen Bryysdrummle und -pfyffe in der Kategorie Binggis, verrät, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie ganz allein auf der Bühne steht.

Wer wissen will, wen die BaZ zwischen den Stehtischen und verschiedensten Cüpli-Fraktionen ausserdem noch angetroffen hat und mit wem von ihnen René Häfliger im Sommer in den Rhein springen wird, findet die Antworten in unserem Podcast «Los emol».



