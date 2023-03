Unterflurcontainer im Bachlettenquartier – Anwohner leisten weiterhin Widerstand Kritiker der Unterflurcontainer zweifeln an der Art, wie die Einsprachen abgewiesen wurden, und sind frustriert. Daniel Aenishänslin

Unterflurcontainer wie diese in Winterthur sollen auch im Basler Bachlettenquartier zum Einsatz kommen. Foto: Heinz Diener

Das Hin und Her um Unterflurcontainer im Bachlettenquartier ist noch nicht zu Ende. Zwar hat das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) vor wenigen Tagen alle 89 eingegangenen Einsprachen abgewiesen. Doch bleibt die Möglichkeit, an die Baurekurskommission zu rekurrieren. Genau einen solchen Rekurs haben Verena Bischofberger* und ihr Mann eingereicht. Allerdings will Bischofberger noch nicht wirklich an einen Erfolg glauben. «Nein», sagt sie am Telefon, «ich glaube nicht, dass unser Rekurs etwas verändern wird, denn die Stadt interessiert sich nicht dafür, was das Volk haben will.»