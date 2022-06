Partyhotspot Birsköpfli – Anwohner erhalten direkte Nummer des Sicherheitsdienstes Ghettoblaster, Grillrauch, Littering: Die Birsmündung ist ein beliebter Treffpunkt. Nicht immer wird die Nachtruhe eingehalten. Nun richtet die Gemeinde ein Bürgertelefon ein.

Gegen Nachtruhestörungen auf dem Birsköpfli bietet die Gemeinde Birsfelden versuchsweise ab Juli ein Bürgertelefon an. So sollen Einwohner die Gelegenheit erhalten, einen privaten Sicherheitsdienst direkt zu kontaktieren.

Seit 15 Jahren gilt auf der Birskopfmatte (umgangssprachlich Birsköpfli) nach 22 Uhr ein Aufenthaltsverbot. Um dieses durchzusetzen, hat die Gemeinde für die Monate Mai bis September einen Sicherheitsdienst engagiert.

Mit dem zusätzlichen Bürgertelefon erhofft sich die Gemeinde Birsfelden, dass der Patrouillendienst «unmittelbarer und gezielter» reagieren könne als bisher, wie sie in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb. Die Anwohner sollen in den nächsten Tagen detailliertere Informationen erhalten.

Seit Jahren erhält die Gemeinde Beschwerden wegen Lärm, Littering und Sachbeschädigungen, die in den Sommermonaten rund um das Birsköpfli stattfinden. In der Mitteilung schreibt die Gemeinde, die nächtlichen Störungen hätten sich noch weiter in die frühen Morgenstunden ausgedehnt.

Abo Partys und Drogendeals beim Birsköpfli Anwohner bitten Basler Regierung um «dringende Hilfe» Deshalb werde als Pilotprojekt ein Bürgertelefon eingerichtet. Zusammen mit der Intensivierung der Patrouillendienste soll so in der Saison 2022 mehr Ruhe und Ordnung am Birsköpfli einkehren, verspricht sich die Gemeinde. Die Erfahrungen mit dem Bürgertelefon als Pilotprojekt lässt die Gemeinde auswerten. Im September sollen die Ergebnisse vorliegen. Erst dann will die Gemeinde über das weitere Vorgehen entscheiden.

