Lärmstreit in Oberdorf – Anwohner bremst Fussballer aus Seit Jahren reklamiert ein Bewohner über zu laute Fussballspiele auf dem Sportplatz in Oberdorf. Die bisherigen Anpassungen reichen ihm nicht. Nun hat die Gemeinde genug. Benjamin Wirth

Rund um den Sportplatz «z’Hof» in Oberdorf wohnen viele Personen. Einem Anwohner ist es seit Jahren zu laut. Dominik Plüss

In Oberdorf gibt es Ärger. Zum wiederholten Mal hat sich ein Bewohner an die Gemeinde gerichtet und eine Lärmbeschwerde eingereicht. Der Antragsteller wohnt unmittelbar neben dem Sportplatz «z’Hof», auf dem der heimische Fussball-Verein, der FC Oberdorf, einen Teil seiner Spiele und Trainings austrägt. Die schrillen Pfiffe des Schiedsrichters oder der schmerzvolle Aufschrei eines gefoulten Spielers entsprechen nicht dem, was der genervte Anwohner unter Idylle versteht: Es ist ihm zu laut – und das seit Jahren.