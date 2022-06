Nicht alle finden Brunnenbaden gut – Anwohner beklagen sich wegen Nachtbadenden Brunnenbaden ist in Basel beliebt und wird seit Jahrzehnten praktiziert. Der kühle Badespass wird für manche Anwohner jedoch immer belastender. Cédric Xavier Straub

Anwohner wehren sich gegen den Lärm durch Badende beim Schöneckbrunnen. Foto: Dominik Plüss

Brunnen in Basel erhitzen diesen Sommer die Gemüter mehr, als dass sie sie abkühlen. Noch bis vor kurzem waren einige Exemplare beispielsweise mit Erde gefüllt. Anwohner und Brunnen-Enthusiasten empörten sich und verlangten, dass wieder Wasser in die Becken eingelassen wird. Mit Erfolg. Eine Gruppe Anwohner in der St.-Alban-Vorstadt hätte sich hingegen über eine Verlängerung der Erde-statt-Wasser-Aktion wohl gefreut: Denn die brunnenbadende Bevölkerung raubt ihr in heissen Sommernächten den Schlaf.