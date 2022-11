Städtetrip nach Belgien – Antwerpen, I love you Belgiens Hafen-Metropole ist perfekt für einen herbstlichen Kurztrip: Sie ist idyllisch und trendy, gemütlich und chic. Sechs Tipps. Ulrike Hark

Mode: Die Mutter Gottes in Couture

Haute Couture: Die Madonna in der St.-Andries-Kirche trägt ein Kleid der Modemacherin Ann Demeulemeester. Foto: Alamy

Romantische Innenstädte in Flandern bieten auch Brügge und Gent. Antwerpen aber mischt gleich drei moderne Impulse unter das Bewährte: Mode, Gastronomie und Architektur. Wenn sogar der Pastor der barocken St.-Andries-Kirche der Marienstatue ein zeitgemässes Outfit verpasst, ist die modische Botschaft wohl allgegenwärtig.

Rudi Mannaerts, der auch Rock-’n’-Roll-Pastor genannt wird, weil er in «seiner» Kirche allerlei unkonventionelle Events veranstaltet, bat die bekannte Modemacherin Ann Demeulemeester, die Madonna einzukleiden. Und so hebt diese den kleinen Jesus im eleganten schwarz-weissen Kleid in die Höhe.

Demeulemeester ist eine der «Antwerpen Six», die 1985 als Studenten der Akademie der Schönen Künste den Mythos der Modemetropole an der Schelde begründeten. Dries van Noten, ein Verbündeter von damals, entwirft seine Kollektion noch immer in Belgien. Seine Boutique befindet sich an der Nationalestraat. Hier liegt auch das sehenswerte Modemuseum mit einer Kollektion von ca. 40’000 Stücken; Ausstellungen und Mode-Spaziergänge gehören zum Programm.

Die aktuelle belgische Mode zelebriert das Unfertige: offene Nähte, viele schräge Säume, aber qualitätsvolle Stoffe. Man ist stolz auf das Erbe, schaut aber offen in die Zukunft. Das Mode-Credo entspricht dem dynamischen Flair der Stadt.

sint-andrieskerk.be ; momu.be

Geschichte: Spazieren durch die Jahrhunderte

Beliebtes Postkartenmotiv: Gildhäuser am Grote Markt. Foto: Getty

Rund um den Grote Markt schlägt das traditionelle Herz der Stadt. Schöne Gildehäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert, verwinkelte Gassen und die alles überblickende Liebfrauenkathedrale bieten Postkartenmotive. Dem Gewusel der Touristen entkommt man im versteckt gelegenen Vlaeykensgang. Eine Oase, an der man vorbeiläuft, wenn man nicht genau hinschaut.

Durchquert man das Tor am Oude Koornmarkt 16, wird man in das Jahr 1591 katapultiert. Hier lebten früher die Armen, heute gibts Kunstgalerien und das exklusive Restaurant Sir Anthony van Dijck. Und wenn man schon in alten Zeiten schwelgt, ist das Rubenshaus nicht weit, das alles über den flämischen Meister weiss. Fast so schön wie die Bilder ist das Haus selber, samt Garten und Innenhof. Weil Antwerpen mächtig stolz ist auf den Grossmeister, eröffnet 2024 das «Rubens Experience Centre» ein Erlebniszentrum.

Nahe der Schelde, an der Suikerrui 21, liegt der Einstieg für einen speziellen, unterirdischen Spaziergang durch die mittelalterlichen Grachten und Abwasserkanäle. Auch Antwerpen war einst von Kanälen durchzogen, im Laufe der Zeit wurden sie von Strassen überbaut.

rubenshuis.be

Hunger: Von vegan bis Waffeln

Alte Pracht: Das Restaurant Fiera in einem Nebentrakt der ehemaligen Handelsbörse. Foto: PD / fiera.be

Nach der Altstadt-Tour ist es Zeit für eine Pause. Antwerpen ist kulinarisch längst über Pommes, Waffeln und Bier hinausgewachsen. Green Dining, allergenfreie Küchen, Vegi-Restaurants haben Zulauf vor allem vom jungen Publikum.

Einen besonders spektakulären Rahmen bietet das Fiera in einem Nebentrakt der ehemaligen Handelsbörse. Das neugotische Interieur mit der hohen Decke ist gewaltig. Man sitzt an tiefen Tischchen und isst leger bei leiser Loungemusik eine gemüsebasierte, saisonale Küche mit exotischen Aromen; wie es sich für ein Haus gehört, wo früher Aktien von Waren aus der ganzen Welt gehandelt wurden.

Die eigentliche Börse aus dem 16. Jahrhundert nebenan wurde nach langem Dornröschenschlaf renoviert, in alter Pracht wiederhergestellt und kann nun besichtigt werden.

Wem hingegen bodenständige Kost, Krapfen mit Bier und Glühwein zusagen, darf sich auf den Weihnachtsmarkt (3.12.2022 bis 8.1.2023) mit den verkaufsoffenen Sonntagen freuen. Er erstreckt sich vom Grote Markt über Groenplaats (Schlittschuhlaufen) bis zum Steenplein mit Tubing-Bahn.

fiera.be ; handelsbeursantwerpen.be



Am besten mit dem TGV Infos einblenden Anreise: Mit dem TGV via Paris und Brüssel (jeweils umsteigen) in knapp 8 Stunden. Übernachten: Perfekt gelegen für Stadterkundungen ist das gepflegte Hotel Rubens, ein sorgfältig sanierter Altbau in einer ruhigen Seitenstrasse nahe Grote Markt. DZ ab 165 Fr.; hotelrubensantwerp.be Allgemeine Infos: visitantwerpen.be

Kultur: Ein Hafen zum Eintauchen

Attraktives Ausgehviertel: Het Eilandje, der älteste Teil des Hafens, Foto: Getty

Gut gestärkt gehts ans Wasser – wir sind ja in einer Hafenstadt. Ausflugsschiffe schippern von der mächtigen Burg Het Steen aus nur im Sommer über die Schelde, aber ein Spaziergang am Fluss tut immer gut. Im Innern der Wehranlage erfährt man audiovisuell Wissenswertes über die Stadt.

Wer richtige Hafenatmosphäre schnuppern will, kann dies an den Wochenenden mit der Flandria tun. Die Tour führt durch den zweitgrössten Hafen Europas mit der grössten Schleuse der Welt. Der älteste Teil des Hafens – Het Eilandje – hat sich zu einem spannenden Ausgehviertel gewandelt.

Attraktionen sind das moderne MAS Museum und das Red Star Line Museum, wo die Geschichten der Auswanderer erzählt werden, die von hier nach Amerika einschifften. Das MAS zeigt unterschiedliche Ausstellungen und ist mit seinen 10 Stockwerken auch an Regentagen interessant: Rolltreppen führen im Innern entlang der Fassade bis hinauf zur Aussichtsterrasse. Vom 15. bis zum 18. Dezember findet in der Antwerp Expo zudem die Messe für zeitgenössische Kunst, die Art Antwerp, statt.

mas.be ; flandria.nu ; artantwerp.be

Architektur: Zaha war hier

Monströses Unikat: Das Hafenhaus ist eines der letzten Projekte der verstorbenen Architektin Zaha Hadid. Foto: Getty

Die Dynamik der Stadt spiegelt sich auch in der Architektur. Einen Kilometer vom MAS entfernt liegt das Hafenhaus, ein monströses Unikat und das moderne Wahrzeichen der Stadt. Der untere Teil des Gebäudes war früher eine Feuerwehrkaserne, heute beherbergt der Bau die Hafenverwaltung.

Der neue Überbau, eines der letzten Projekte der verstorbenen Architektin Zaha Hadid, thront wie ein riesiger Diamant auf dem Altbau. Eigentlich eine gelungene Metapher, denn Antwerpen ist einer der wichtigsten Handelsplätze für die wertvollen Steine.

Fast scheint er die gute, alte Wache zu erdrücken. Das Gebäude mag einem gefallen oder nicht – wenn sich Licht und Wasser in den gläsernen Prismen spiegeln, ist das einzigartig.

portofantwerp.be

Und noch mehr Kunst: Zu Besuch bei Super-Axel

Umgenutztes Industrieareal: In Wijnegem hat der Galerist und Innenarchitekt Axel Vervoordt ein aufsehenerregendes Möbelatelier mit Ausstellungsräumen realisiert. Foto: PD

Axel Vervoordt? Ist das nicht der, der…? Doch, genau. Im Sommer 2019 kannte plötzlich jeder den heute 75-jährigen Galeristen und Innenarchitekten, weil die «Vogue» enthüllte, dass er das Haus von Kim Kardashian und Kanye West eingerichtet hatte.

Sein Spezialgebiet? Räume, Möbel und Kunst so kombinieren, dass sie aussehen, als wären sie schon immer füreinander bestimmt gewesen. New Yorker Trottoirplatten, ägyptische Totenmaske und italienische Barockkommode? Wenns Axel in die Hände kommt, die reinste Harmonie.

Heute ist der Belgier, der in den frühen 80ern als Antiquitätenhändler begann, Chef eines globalen Unternehmens; 100 Personen arbeiten allein im Hauptsitz in Wijnegem, rund 30 Zug-Minuten vom Zentrum Antwerpens entfernt. Dort hat er unlängst ein verlassenes Industrieareal bezogen und zu dem umgebaut, was man als Star-Interior-Designer halt so braucht: Möbelatelier, Restaurierungsabteilung, Ausstellungsräume, gegen die manches Museum einpacken kann.

Jeden Samstag (11–18 Uhr) ist all das und die üppige Privatsammlung Vervoordts öffentlich zugänglich, inklusive der vielleicht atemberaubendsten begehbaren Installation von US-Lichtkunst-Legende James Turrell – untergebracht in der ehemaligen Geländekapelle.

axel-vervoordt.com



Die Reise wurde unterstützt von Visit Flanders und City of Antwerp.

