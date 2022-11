Unverhoffter Matchwinner – Anton Kade bittet zum Apéro Der 18-jährige Deutsche steht gegen Pyunik überraschend in der Startelf und erzielt auch gleich sein erstes FCB-Tor. Dabei hatte er es in Basel zuletzt nicht leicht. Tilman Pauls

Anton Kade erzielt das 2:0 für den FC Basel im Eins-gegen-eins mit Jerewans Torhüter David Yurchenko. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

So kurz nach dem Schlusspfiff hat Anton Kade natürlich andere Sachen im Kopf: den Sieg gegen Pyunik. Die Qualifikation für die Playoff-Runde der Conference League. Seinen ersten Einsatz in der Startelf des FC Basel. Und, klar, sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Und trotzdem ist dem 18-Jährigen in diesem Moment schon bewusst, was jetzt auf ihn zukommt.