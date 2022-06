Neonazi-Gruppe – Antifa stellt Junge Tat an den Pranger – auch eine Baselbieterin ist dabei Mitglieder der einflussreichen rechtsextremen Gruppierung werden «geoutet». Das hat für die jungen Neonazis unangenehme Konsequenzen. Mirjam Kohler Isabelle Thommen

Die Antifa prangert Mitglieder der Jungen Tat im Internet an – darunter auch eine Baselbieterin. Die meisten der veröffentlichten Bilder sind nicht verpixelt. Foto: Nazifrei.ch

Die Junge Tat ist eine der aktivsten Neonazi-Gruppen der Schweiz. Gerade während der Corona-Pandemie gelang es den Rechtsextremen, an Einfluss zu gewinnen – besonders bei Jungen, die aufgrund der Corona-Politik frustriert waren. In Bern führte die Junge Tat gar eine Demonstration gegen die Schutzmassnahmen an.