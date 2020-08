Weisser Gegenstand? – Antidopingkommission ermittelt gegen Evenepoel Der belgische Radrennfahrer stürzte bei der Lombardei-Rundfahrt von einer Brücke, nun sieht er sich schon wieder in misslicher Lage – die Anti-Doping-Kommission leitet gegen ihn eine Untersuchung ein.

Evenepoel stürzt und verschwindet in der Tiefe. Video: AP

Gross war der Schrecken, als der belgische Radrennfahrer Remco Evenepoel bei der Lombardei-Rundfahrt von einer Brücke 10 Meter tief in die Schlucht stürzte. Im Zuge dieses schweren Unfalls sind nun Ermittlungen im Gange. Aber nicht der Unfallhergang ist etwa Gegenstand der Untersuchung, die Antidopingkommission CADF ermittelt gegen das 20-jährige Radsporttalent wegen eines weissen Gegenstandes.

Ein Video soll Evenepoel belasten

Der Antidopingkommission soll Videomaterial vorliegen, das zeigt, wie Sportdirektor Davide Bramati einen weissen Gegenstand aus der Trikottasche des am Boden liegenden Radprofis entnimmt und in seine Hosentasche steckt. Evenepoels Rennstall – Deceuninck-Quick Step – wies am Samstag jegliche Verdächtigungen zurück: «Wie bereits öffentlich erwähnt, handelte es sich bei dem Gegenstand, der aus Remcos Tasche entnommen wurde, um eine kleine Flasche mit Nahrungsergänzungsmitteln.»

Evenepoels Rennstall beteuert, dass die Taschen geleert worden seien, damit Evenepoel bequemer auf der Trage liegen konnte. Dies habe das Team auch der CADF so mitgeteilt. Teamchef Patrick Lefevere reagierte indes empört auf die Anschuldigung der Antidopingkommission: «Dies ist ein Beweis dafür, dass die CADF nicht neutral ist.»

dpa/boq