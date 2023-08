Ein halbes Jahr mit Tanja Soland – Anti-Ideologin Die Sozialdemokratin ist in nur drei Jahren zur respektiertesten Politikerin im Regierungsrat geworden. Weil sie pragmatisch ist – und viel weniger links als gedacht. Müsste sie nicht in den Bundesrat? Ein Porträt.

Tanja Soland findet, dass man bei Tanja Soland immer wissen soll, woran man ist. Foto: Pino Covino

«Bruchsch wirggli no mehr Fotteli?»

Tanja Soland, eben noch überaus gut gelaunt, verdreht die Augen (was sie bestens beherrscht).

Fotoshootings stehen auf der To-do-Liste von Soland weit unten. Wenn möglich, stehen sie auch gar nicht im Programm.

Zwei Minuten später klappt aber alles wunderbar, natürlich, ein Witzchen mit dem Fotografen, aber ein bisschen Widerstand, auch wenn viel Ironie mitschwingt: Das hat schon sein müssen.

Tanja Soland findet, dass man bei Tanja Soland immer wissen soll, woran man ist.

Weiss mans?

Vielleicht kann man es so formulieren: Auch wenn das Rampenlicht nicht ihr Liebstes ist, sie auch ohne könnte, so ist sie doch in nur drei Jahren zur respektiertesten Person in der Basler Regierung aufgestiegen.

Wie passt das zusammen?

Die BaZ hat Tanja Soland im letzten halben Jahr begleitet. Eine Annäherung in sieben Kapiteln.

Die Entschuldigung der Anzugträger

Ende März präsentiert Tanja Soland, 47, im Vorzimmer des Grossratssaals die Rechnung des vergangenen Jahres, die, na klar, mal wieder besser ausfällt als erwartet.

Darum schweift man ein bisschen ab und der Blick in Richtung Kronleuchter an der Decke, und man wechselt die Szenerie vor dem geistigen Auge, erinnert sich an Gespräche unter anderen Kronleuchtern, in der «Kunsthalle», in denen Wirtschaftsführer dieses Kantons weder besonders warm noch etwas besonders Scharfes gegessen hatten: Aber die Schweissperlen auf der Stirn waren: deutlich erkennbar.

2019 war das, Soland hatte bekannt gegeben, dass sie die Nachfolge von Eva Herzog antreten möchte. Der Tenor bei den Anzugträgern: Wir haben uns mit Herzog arrangiert – kommt das nun gut für die Wirtschaft mit jemandem, der keine Pensionskasse hat und sich politisch für Hundeparks auf dem Marktplatz einsetzt?

Ein paar Monate später sagen dieselben Anzugträger: Zugang: top. Verständnis: da. Austausch: auf Augenhöhe, herzlich gar.

Es sind Aussagen, die man nur so zusammenfassen kann: Mit Bitte um Entschuldigung.

«Heute kann ich auch als Linke die Optik der Bürgerlichen nachvollziehen.» Tanja Soland

Man kann das insofern gut nachvollziehen, wenn man Soland hört, da sie die Rechnung erklärt.

Alles geht schnell (zehn Minuten), keine unnötige Folie («ist nicht so spannend wie bei Roche und Novartis, ich weiss»), kein Mäandern. Sie sagt auch solche Sätze: «Die Steuererleichterungen fallen weniger ins Gewicht, als ich gedacht habe.» Früher sei sie skeptischer gewesen – «heute kann ich auch als Linke die Optik der Bürgerlichen nachvollziehen».

Man fragt sich da schon: Was ist aus der dezidiert linken Soland, wie sie jahrelang in den Zeitungen beschrieben worden ist, geworden?

Vielleicht war das Bild, das gezeichnet wurde, einfach: falsch.

Baschi Dürr, der Soland seit 2006 kennt, als sie kurz nach ihm ins Parlament gewählt worden war, sagt: «Tanja wurde sicher immer ein bisschen linker gemacht, als sie es in Wirklichkeit ist. Aber bitte nicht falsch verstehen: Sie ist immer noch in der SP – und dort auch am richtigen Platz (schmunzelt). Aber sie ist, wenn nicht gerade liberal, dann doch sicher nicht kollektivistisch.»

Er nehme bei ihr auch eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat wahr. In einem Interview mit «Prime News» hat sie einmal einen für Sozialdemokraten bemerkenswerten Satz gesagt: «Das Hauptproblem liegt darin, dass eine Stelle beim Staat, wenn sie einmal bewilligt wurde, praktisch nicht mehr abgeschafft werden kann.»

Sie selber sagt: «Meine Meinungen haben sich nicht geändert. Nur meine Rolle.»

Tanja Soland: «Gut, heute könnte man mit meinem Profil wohl auch in die LDP.» Foto: Pino Covino

Spricht man länger mit ihr, merkt man: Mit identitätspolitischen Tendenzen («Wokeness») innerhalb ihrer eigenen Partei scheint sie eher zu fremdeln, und sie sucht auch nicht mit trendigen – sprich: apokalyptischen – Klimavoten die Schlagzeilen.

Mainstream ist das nicht gerade.

Trotzdem ist sie weiterhin überzeugte Sozialdemokratin, sagt sie, in welcher Partei sollte sie auch sonst sein? Die Grünen haben es ihr nie angetan, christlich ist sie auch nicht, rechts schon gar nicht. Schelmisch sagt sie: «Gut, heute könnte man mit meinem Profil wohl auch in die LDP.»

Anachronismus?

Guter Punkt. Aber als Addendum muss man wohl anfügen: In die LDP kann heute eigentlich jeder.

Im Vordergrund stehen vor allem jene Menschen, die es nicht so gut haben, «das ist das Wichtigste für mich».

Aber verfängt dieser sozialdemokratische Habitus, der eher anachronistisch daherkommt, heute noch?

Ein Beispiel ist das Steuerpaket, das sie vorgelegt hat und das vom Volk im März fulminant angenommen worden ist. 85 Prozent. Nur aus dem eigenen Lager ist sie kritisiert worden. Weil für alle etwas dabei war, ja, auch für die vermögenden und besserverdienenden Basler.

Soland sagt: «Aus der Fraktion hat es früher geheissen: Du bist zu rechts. Vor allem aus gewerkschaftlichen Kreisen. Ich bin halt mehr beim liberalen Freiheitsrecht. Dort bin ich oft mit Baschi Dürr einverstanden. Ich stehe für Autonomie und Freiheit. Das sehen bei der SP tatsächlich nicht alle so …»

Die Anti-Parteibüchlein-Fraktion

Volkshaus, ein Dienstagabend im Mai, Delegiertenversammlung der Basler Sozialdemokraten, Parolenfassung für die Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer. Der ganze Partei-Adel weibelt für ein Ja, Soland ist verantwortlich für dieses Geschäft. Doch die Basis folgt nicht. Stimmfreigabe. Die Stimmung: aufgeheizt.

Draussen glimmt es weiter, vor allem wegen der Zigaretten, aber es schmort auch in den Menschen mit den Kippen in der Hand, die alle gerade hastig den Saal verlassen haben. Das Lachen der Sieger ist etwas zu laut, die Erklärungen der Verlierer sind etwas gar zynisch.

Nicht aber die grösste Verliererin dieses Abends: Tanja Soland. Sie kann den Entscheid nicht nachvollziehen. Aber wirklich verärgert: Das ist sie nicht.

Sie hat dem ehemaligen Juso-Präsidenten aus Luzern, David Roth, der an diesem Abend gegen die 75:25-Lösung votiert, bereits Sekunden nach der finalen Abstimmung gratuliert, nun ist sie bereits wieder im Gespräch mit dem Basler Juso-Präsidenten Nino Russano – dem sie sich zuvor auch schon im BaZ-Streitgespräch gestellt hat.

«Er ist ideologisch. Das bin ich nicht, war ich nie.»: Tanja Soland über Nino Russano. Foto: Nicole Pont

Später wird sie sagen: «Er ist ideologisch. Das bin ich nicht, war ich nie.» Sie kann das akzeptieren, auch wenn sie inhaltlich anderer Meinung ist. Und auch strategisch: «Es kann nicht sein, dass eine grosse Partei in einer solch wichtigen Frage keine Meinung hat.» Beim Ozeanium? «Okay.» Aber doch nicht in diesem Fall …

Zusammen gegen links

Dass Soland pragmatisch, fast schon unprätentiös politisiert, zeigt sich hier exemplarisch.

Und wird auch geschildert von einem Mann, den man nun wirklich nicht zum sozialdemokratischen Dunstkreis zählen kann.

Heinz Tännler, SVP-Finanzdirektor im Kanton Zug, kennt Soland von den Treffen der Finanzdirektorenkonferenz. Er bringt einen interessanten Aussenblick mit ein, weil sie mit der OECD-Mindeststeuer etwas verbindet. Diese Zeitung hat in einem Text über das ungleiche Duo getitelt: «Wie eine SP-Frau und ein SVP-Mann zusammen gegen die Linken kämpfen».

Die 75:25-Lösung, die das Stimmvolk am Ende fulminant begrüsst, ist eine Idee Tännlers, unterstützt von Soland. In einer Arbeitsgruppe haben die beiden an diesem Vorschlag gearbeitet. Der damalige Finanzminister Ueli Maurer: SVP. Der Zürcher Finanzdirektor: SVP. Und eben Tännler: SVP. Der damalige Finanzdirektor aus der Waadt: FDP. (Mit dem Zürcher Daniel Leupi, der die Städte vertreten hat, ist immerhin noch ein Grüner mit dabei.)

Wichtiger Futtergeber

Tännler sagt: «Das mag vielleicht für eine Sozialdemokratin nicht nur einfach gewesen sein, aber sie hat unser Anliegen gegen andere kritische Kollegen immer verteidigt.» Er habe sie als «unideologisch» wahrgenommen, «nicht aufs Parteibüchlein fokussiert» – deshalb sei am Ende auch ein Resultat herausgekommen, das für alle akzeptabel gewesen sei.

Man spüre bei ihr, dass sie weiss: In Basel-Stadt muss auch eine Sozialdemokratin erkennen, dass man stark an der Wirtschaft hängt. «Den Futtergeber kann man nicht vor den Kopf stossen.»

Dass das im eigenen Lager wohl nicht nur gut ankomme, kann Tännler nur vermuten, sagt er, aber er kennt es ja selbst: Als SVPler hat er zahlreiche Zuschriften aus dem eigenen Lager bekommen, dass man die OECD-Mindeststeuer, «diesen Hafenkäse», ablehnen solle.

Der anstrengende Weg

Man muss ihren politischen Stil wohl auch auf ihren Hintergrund zurückführen. Soland ist kein Akademikerkind, das frei von (monetären) Sorgen irgendwelche utopischen Systemwechsel herbeiträumt.

Als Kind lebt sie in Binningen, bis sie neun Jahre alt ist. Dann stirbt ihre Mutter bei einem Unfall – und der Vater zieht mit ihr und ihrem Bruder zu seiner neuen Partnerin, die auch drei Kinder hat, ins Kleinbasel.

Es ist eng zu siebt in der Vierzimmerwohnung. Soland sagt: «Es war ein, sagen wir, lebendiges Leben. Mein Zimmer hatte sieben Quadratmeter, ein Kajütenbett. Das wars.» Sie macht auch kein Geheimnis daraus, dass das nicht nur lustig war, sie es «nicht nochmals durchleben müsste».

«Am Samstag haben wir ‹Tutti Frutti› geschaut.» Tanja Soland

Der Vater ist Stereotypeur, ein Beruf, der heute fast ausgestorben ist. Und in der Gewerkschaft, «bei den ganz Schlimmen aus der Druckerbranche», sagt Soland. «Da gab es auch mal Prügel, wenn jemand nicht mitstreiken wollte.»

Politik ist aber kein grosses Thema, das Gesprächsniveau war «einfach», die Probleme der Welt wurden nicht «intellektuell» am Küchentisch diskutiert. Soland sagt: «Am Samstag haben wir eher mal ‹Tutti Frutti› geschaut.»

In der Schule ist sie trotzdem gut, aber im Gymnasium kommt sie in Schwierigkeiten. Die Lehrer sagen ihr, dass sie zu dumm für die Matur sei. «Das hat schon ein bisschen ein Trauma ausgelöst.» Bei gewissen Lehrern ist sie nur wegen ihrer Herkunft untendurch, vor allem bei den Frauen. Sie tragen ihr vieles nach, finden Soland «mühsam» oder sagen, dass sie «einen dummen Latz» hat. Und man nahm es ihr übel, dass sie sich in der «Basler Zeitung» mit der Aussage zitieren liess, dass sie die Matur ohnehin nicht bestehe.

Bloss nicht «Schwester Tanja»

Mit 15 zieht sie aus, zu den Adoptiveltern ihrer Schwester, was auch nicht gerade übermässig lässig ist. Mit 17 die erste eigene Wohnung, mit dem damaligen Freund.

Die Matur macht sie am Ende nicht. Sondern eine Ausbildung zur Pflegefachfrau Psychiatrie, früher hat man noch «Krankenschwester» sagen dürfen. Dass diese Zeitung in diesen Tagen dieses Wort – wie «Mohrenkopf» oder «Jugo» – als «heikel» einstuft, löst bei ihr ein Kopfschütteln aus. Lächelnd sagt sie: «Ich habe mich einfach immer dagegen gewehrt, dass man mir ‹Schwester Tanja› sagt.»

Wer diesen Begriff heikel findet, würde wohl in diesem Beruf auch keine Sekunde durchhalten. Soland hält durch. Man hat schon den Eindruck: Menschen, die nicht den geradlinigen Weg gehen (oder ihn wegen einer psychischen Krankheit nicht gehen können), sind ihr näher als aalglatte Teflon-Karrieristen.

Bemerkenswerte Karriere: «Dann ist es, glaube ich, okay, wenn ich etwas sage.» Foto: Pino Covino

Ihr Job prägt sie. Sie sagt dann Sätze wie diese: «Schizophrene sind sehr sensibel, sie erkennen, wenn du lügst, nicht echt bist. Du wirst dann herausgefordert, auch mit ihnen offen zu sein. Sie sagen sofort, was sie über dich denken. Sie merken, wie es dir geht, ob du unsicher bist. Dann kommst du auch mal selber an Grenzen. Man kann sich nicht verstecken.»

Vielleicht wäre sie auch länger auf diesem Beruf geblieben, wenn sie nur nicht immer von den Doktoren in Diskussionen gehört hätte: Du bist ja nur Krankenschwester, hast nicht einmal studiert. Was willst du also mitreden?



Und obwohl sie eigentlich gar nie studieren wollte, sagt sie sich: Doch, das mache ich jetzt. Und ein Lizentiat. Und den Anwalt. «Dann ist es, glaube ich, okay, wenn ich etwas sage.»

Studium? Luxus …

Denen da oben wollte sie es jetzt zeigen. Und sie gibt zu: «Ja, mein Selbstwertgefühl war damals angekratzt.»

Also arbeitet sie weiter, 70 Prozent, holt daneben die Matura nach – «ich habe drei Jahre nur gearbeitet und gelernt» – und studiert mit 26 Jahren doch noch Jura. Mit guten Noten. Im Rekordtempo. Dann gleich noch der Doktortitel hinterher. Nach den Entbehrungen zuvor war alles «ganz einfach», fast schon «Luxus». Die Kolleginnen beneiden sie fast ein wenig, wollen ihre Notizen. «Aber ich hatte keine – weil, es steht ja alles in einem Buch.»

Dass sie nach ihrer Promovierung nicht in einer grossen Wirtschaftskanzlei viel Geld verdienen geht: Das überrascht dann doch eher weniger. Sie sagt lachend: «Die hätten mich eh nicht genommen.»

Zusammen mit Christoph Rudin, einem ehemaligen SP-Landrat, gründet sie eine kleine Kanzlei an der Falknerstrasse. Schwerpunkt: Strafrecht. Was sonst? Die Klientel war praktisch dieselbe wie in der Psychiatrischen. Sie bearbeitet viele Fälle unentgeltlich, sucht ihre Kundschaft in der Notschlafstelle. Ein Klient hat sich einmal auf der Bürotoilette eine Linie Koks reingezogen.

Tanja Soland wählt immer den anstrengenden Weg. Sie sagt: «Ich frage mich schon manchmal: Wie schaffe ich das? Schaffe ich das noch lange? Es nützt auch ab, klar.»

Christoph Rudin lacht viel durch den Telefonhörer, wenn er an diese Zeit denkt. Er sagt: «Ich bin noch immer da als kleine Nummer – sie ist nun Regierungsrätin. Sehr schade. Nein, im Ernst: Tanjas Abgang ist noch immer ein grosser Verlust.»

«Die Sauberkeit hat nach ihrem Abgang massiv abgenommen.» Christoph Rudin, früherer Partner in der Kanzlei

Soland sei ein humorvoller, empathischer, tiefgründiger Mensch. «Tanja hat aber auch ihre scheue Seite, das wird vielleicht manchmal etwas missinterpretiert, als zurückhaltend, desinteressiert, launenhaft. Gut, jeder Mensch hat schlechte Tage. Aber eines ist klar: Sie macht einen hervorragenden Job.»

Rudin erzählt eine weitere Anekdote: «Wenn das WC von der Putzfrau mal nicht piccobello sauber war, hat sie es selbst erledigt. Ich bin da weniger heikel. Die Sauberkeit hat nach ihrem Abgang massiv abgenommen (lacht).»

Ein Leben für die kleinen Leute. Und wie die kleinen Leute?

Dreamteam: Soland mit Canela. Foto: Pino Covino

Der Umgang mit diesem Teil der Gesellschaft stört Soland. Es ist das einzige Mal bei allen Treffen, da sie etwas unwirsch wird: «Ohne Uni-Abschluss wird man auch heute noch als etwas doof angeschaut. Kein Wunder, gehen alle an die Unis.»

Und sie fragt sich: «Warum brauche ich eine Matur, um Sozialpädagogin zu werden? In solchen Jobs braucht es Persönlichkeit. Seit ich meine Abschlüsse habe, sagen alle: Wow. Ich sage: Nein. Mein schwierigster Job war in der Psychiatrie – der hat mich richtig gefordert. Über dieses Thema streite ich auch oft mit meiner Partei.»

Die Nummer zwei im Büro

So stellt sie auch ihr Personal ein. 08/15: Mag sie nicht. Sie schaut auf Brüche in der Biografie, nicht auf Summa cum laude im Diplom.

Mitte Mai: Betriebsausflug auf dem Rhein des Finanzdepartements. Es regnet in Strömen. Viele Mitarbeiter sind ordentlich durchnässt auf dem Schiff angekommen. Die Lautsprecher funktionieren nicht richtig.

Es scheint niemanden zu stören.

Tanja Soland dreht ihre Runde mit Canela. Offiziell ist das ihr Hund. Heimlich der Star des Finanzdepartements. Die Besitzerin sagt lächelnd und ironisch die Augen verdrehend: «Am Anfang habe ich gesagt: Zweimal pro Woche kommt Canela mit ins Büro. Heute werde ich fast schon kritisiert, wenn sie nicht dabei ist.»

Es passt zu Soland. Canela war auch im ersten Wahlkampf präsent: «Die SP fand es am Anfang peinlich, aber ich sagte: Ich bin ich, und sie gehört dazu. Ich hatte ja ein seriöses, fast strenges Image: Da kam ein bisschen Auflockerung gerade recht. Und es kam ja gut.»

Auch für ihre Angestellten, wie diese auf dem Schiff erzählen. Ein IT-Mitarbeiter, der schon lange dabei ist, sagt, dass sich die Kultur schon sehr verändert habe. Unter Ueli Vischer, Eva Herzog: Da war man per Sie und die Tür geschlossen. Heute ist es lockerer. Der Sitzungstisch in Solands Büro wird auch genutzt, wenn die Chefin ausser Haus ist.

Berührungsängste hat Soland sowieso keine. Sie raucht, wo alle anderen auch rauchen. Es kommt dann schon mal vor, dass eine Putzfrau spätabends fragt: «Und, was machst du eigentlich im FD?»

«Tanja schwadroniert nicht im Zeugs rum, für eine Politikerin vielleicht eher untypisch, sie ist einfach echt.» Gabi Mächler, Freundin

Soland ist das wohl manchmal ganz recht. Narzissmus und Opportunismus, die dem gemeinen Politiker nicht nur fremd sind: Das entspricht nicht ihrem Charakter.

Gabi Mächler, ehemalige SP-Grossrätin und heutige Unternehmerin, ist eine Freundin. Man hat sich in der Politik kennen gelernt, gut verstanden, später hat eine gemeinsame Kuba-Reise sie zusammengeschweisst. Sie war im Kernteam, das Soland im ersten Wahlkampf beraten hat. Nach der Nomination hat sie geweint.

Heute sagt Mächler: «Tanja wusste immer, dass sie in den Regierungsrat will, wir mussten sie nicht überreden, sondern haben ihr den Weg dafür aufgezeigt. Sie hat eine klare politische Richtschnur, sie agiert nicht mit Kalkül, sondern von innen. Sie schwadroniert nicht im Zeugs rum, für eine Politikerin vielleicht eher untypisch, sie ist einfach echt – im Guten wie im Schlechten, denn klar ist auch: Sie kann sehr gut schimpfen und sich aufregen, auch stur sein (lacht).»

Narzissmus und Opportunismus: Das entspricht nicht Tanja Solands Charakter. Foto: Pino Covino

Doch bei aller Offenheit: Manchmal reicht Authentizität aber nicht aus. Mächler sagt deutlich: «Deshalb hat uns Tanja damals erlaubt, ihr zu helfen. Und da gab es schon Momente, in denen wir sagen mussten: So, Tanja, das muss jetzt sein, das wird gemacht.»

Und sonst? Hat sie vieles immer allein gemacht.

Mächler wünschte sich, dass sich Soland mehr von ihrem Job abgrenzen könnte: «Super, dass sie diesen Sommer mal zwei Wochen überhaupt nicht gearbeitet, wirklich Ferien gemacht hat.»

Das sei ein weiblicher Grundsatz: Man muss es doppelt so gut machen wie die Männer. «Da ist auch Tanja stur: Sie möchte so arbeiten – und sie sagt uns auch: Wenn ich am Sonntag Akten lesen will, lasst mich machen.»

Die Milchtüte unter dem Arm

Ein paar Tage später steht Tanja Soland schon wieder im Regen. Unverschuldet. Sie hat sogar, um rechtzeitig da zu sein, das Taxi nehmen müssen. Also schnell rein ins Warme.

Sie ist eingeladen in der Quartieroase Bruderholz, einem Treffpunkt für die Anwohner. Gastgeber ist Erich Bucher, FDP-Grossrat. Die 20 Gäste, die da sind, haben Durchschnittsalter «pensioniert» und eher kein rotes Parteibuch, sind gut informiert, Typus «Zeitungsleser». Keine einfache Aufgabe.

Zufriedene Gesichter

Aber Soland spricht über die anstehende Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer und den Menschen aus der Seele, die zunehmende Bürokratie, die auch sie umtreibe und grösstenteils vom Parlament befördert werde («Als Grossrätin habe ich Vorstösse auch noch super gefunden»). Sie sagt auch: «Wir sind Dienstleister für die Bürgerinnen. Punkt.» Und dass man Sorge trage zu den wichtigen Mäzenen dieser Stadt, meist aus dem «Daig» stammend.

Zufriedene Gesichter.

Dann weitere Fragen. Gute, komplexe Fragen. Soland unterbricht, dreht sich zu Bucher, eigentlich ja ein politischer Konkurrent, und sagt: «Erich, hast du die Fragen vorab verteilt?»

Gelächter. Danach Apéro. Zwei Bier. Alles gut. Feierabend.

«Ich bin als Single in den Regierungen dieses Landes eine absolute Ausnahmeerscheinung.» Tanja Soland

In der dunklen Nacht, auf dem Weg ins Gundeli, erzählt Soland dann, dass sie solche Auftritte gerne mache, «Bürgergespräche» wichtig seien, sie aber die meisten Einladungen ausschlagen müsse.

Keine Zeit.

Sie weiss, dass sie mehr macht, als sie müsste, als verlangt werde. Aber es ist ihr wichtig. Das heisst auch, dass ihr Vater manchmal ihre Kleider aus der Reinigung holen muss, der Zahnarzt spontan einen Termin freischaufelt – und sie regelmässig mit einer Tüte Milch unter dem Arm an einem Anlass auftaucht.

Die viele Arbeit hat auch Auswirkungen auf ihr Privatleben. «Es ist schon etwas speziell. Ich bin als Single in den Regierungen dieses Landes eine absolute Ausnahmeerscheinung. Es ist, wie es ist. Und es ist in Ordnung. Ich habe das selbst so gewählt.»

Tatsächlich wirkt sie nicht verbittert. Es ist, wie es ist.

«Als prominente Frau wie Tanja kann man nicht einfach in der Disco flirten oder gar einen One-Night-Stand haben.» Gabi Mächler, Freundin

Schon vor Jahren sagt sie der BaZ: «Ich habe keinen Partner und keine Partnerin, die mir mal sagt: Jetzt ist aber Schluss mit Arbeiten.»

Gabi Mächler, ihre Freundin, sagt: «Natürlich ist es schwer, als Regierungsrätin ein Privatleben zu führen. Ihre Ansprüche sind immer die höchsten. Es war auch vorher nicht einfach, mit einer selbstbewussten, zielorientierten Prominenten zusammen zu sein. Das können noch manch andere Frauen sagen. Akzeptiert ein Mann eine so starke Frau? Eben. Und als prominente Frau wie Tanja kann man nicht einfach in der Disco flirten oder gar einen One-Night-Stand haben.»

Das wüsste am Tag danach die ganze Stadt …

Der regierungsrätliche Poker

An einem sommerlichen Samstagmorgen steht ein langer Spaziergang mit Soland und Canela in den Langen Erlen an. Soland wohnt ganz in der Nähe. Sie soll erzählen, Fragen beantworten, aber kommt gar nicht richtig dazu: Da ein Schwatz, dort ein grosses Hallo.

Tanja Soland im Gespräch mit BaZ-Autor Sebastian Briellmann – und Canela. Foto: Pino Covino

Wer fragt, warum hier Fotos gemacht werden, erhält von ihr die Antwort: «Canela wird von der ‹Schweizer Illustrierten› porträtiert. Titel: Die Mäuse-Jägerin.»

Andere dürfen glänzen, das macht ihr nichts aus. So führt sie auch ihr Departement: «Klar habe ich meine Linie, sage genug oft Nein. Aber grundsätzlich mache ich kein Mikromanagement, lasse die Mitarbeiter machen.»

Das macht sie, so wirkt es zumindest: glücklich. Darum wollte sie Regierungsrätin werden. Dafür hat sie auch viel riskiert: Sie hat ihr Interesse früh angekündigt, gepokert auch. «Hätte ich es nicht geschafft, hätte ich vielleicht nochmals Geld ausleihen müssen, bis ich wieder genügend Aufträge als Anwältin erhalten hätte.»

Der lächerlich geringe Widerstand

Diese Sorgen sind nun weit weg. Ein Regierungsrat verdient rund 300’000 Franken im Jahr. Pensionskassenfragen, Geldschulden? Weit weg.

Sommerferien in Basel, die Stadt noch ein bisschen tödeliger als sonst schon, kurz vor Mittag auf der Kleinbasler Rheinseite, die Buvetten öffnen erst in ein paar Minuten. Soland hat noch einmal ein bisschen Stress gehabt zuletzt, sie hat den umstrittenen Deal zwischen der MCH Group, den BVB und Immobilien Basel-Stadt erklären müssen. Der Vorwurf: verdeckte Subvention. Die Geschäftsprüfungskommission war nicht glücklich.

Sie sagt auch mal: «Sorry!»

Sie sagt: «Ich kann verstehen, dass sich die Menschen darüber ärgern. Es gab ja auch Kritikpunkte, die ich annehme. Aber verdeckte Subventionen sind das nicht. Die Messe hat ja erst im letzten Jahr nochmals 34 Millionen vom Kanton erhalten. Wir verstecken nichts.»

Tanja Soland ist in ihrem Amt nicht fehlerlos, aber sie schafft es immer wieder, dass wenig davon hängen bleibt. Biozentrum-Debakel, Software-Flop: Sie steht hin, sagt auch mal: «Sorry!» Das wird geschätzt. Und abgehakt.

Das ist fast schon lächerlich wenig Widerstand.

Und dann denkt man: Im Dezember sind Bundesratswahlen. Jeder Sozialdemokrat, der in der Region etwas auf sich hält, kann sich eine Kandidatur vorstellen. Nur, die wohl beste Kandidatin hat schon lange abgewinkt und beobachtet die Szenerie durchaus vergnügt (wegen der vielen Fotoshootings, die drohten?).

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

