Zu Besuch am Urknall – Ansturm auf Luzerner Fasnacht Um 5 Uhr morgens startete die erste grosse Fasnacht in der Schweiz ganz ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Masken waren zuhauf zu sehen – allerdings nicht aus hygienischen Gründen. Andrea Schuhmacher

Der Kapellplatz in der Luzerner Altstadt war am Donnerstagmorgen zum Bersten voll. Foto: Keystone-SDA

Mit der Bierdose in der Hand strömen sie aus den Zügen. Meist sind sie geschminkt, und auffällig oft tragen sie Ganzkörperpyjamas. Es ist 4.30 Uhr am «Schmotzige Donnschtig», und der Luzerner Hauptbahnhof hat sich mit Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt gefüllt. Alle sind sie gekommen, um die erste wirklich grosse Fasnacht in der Schweiz ohne Corona-Massnahmen zu erleben. Wie die Luzerner Polizei im Verlaufe des Morgens mitteilen wird, versammeln sich zum Urknall – dem Auftakt der «drei rüüdigen Tage» – 16’000 Personen. Das sind rund 3000 mehr als bei der letzten Ausgabe von 2020.