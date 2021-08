Chaos vor Basler Impfzentrum – Impfwillige müssen am Walk-In-Tag bis zu zwei Stunden lang anstehen Das Impfzentrum hatte am Freitag Probleme bei der Registrierung. Dies führte zu langen Warteschlangen und viel Frust. Vor allem bei jenen, die eigentlich einen fixen Termin hatten. Tobias Burkard

Viele wollten vom Angebot Gebrauch machen, sich ohne Voranmeldung piksen zu lassen. Foto: Tobias Burkard

Vor dem Impfzentrum bei der Messe Basel bildete sich am Freitagvormittag eine lange Schlange. Der Walk-in-Tag sollte es Personen ohne Termin ermöglichen, sich unkompliziert immunisieren zu lassen. Dies zog viele Impfwillige an, was zu langen Wartezeiten führte. Trotz eigener Kolonne mussten auch Personen mit einem fixen Impftermin teilweise über zwei Stunden anstehen.

Einige Betroffene konnten nicht verstehen, warum Personen mit einem Impftermin nicht prioritär behandelt wurden: «Ich musste zwei Stunden auf meine Impfung warten, obwohl ich einen Termin hatte», erzählte ein sichtlich genervter Mann dieser Zeitung. Er müsste eigentlich schon wieder bei der Arbeit sein. «Als ich einen Verantwortlichen gefragt habe, warum Leute mit einem Termin nicht bevorzugt behandelt werden können, wurde ich ziemlich unfreundlich abgewiesen», führte er aus.