Zertifikatspflicht zeigt Wirkung – Ansturm auf Basler Corona-Impfzentrum Ab kommender Woche wird vielerorts ein Corona-Zertifikat benötigt. Das scheint zahlreiche Ungeimpfte zum Umdenken zu bewegen. Nathalie Reichel

Am Freitag waren die Schlangen vor dem Impfzentrum wegen der Zertifikatspflicht länger als sonst. Foto: Nathalie Reichel

Vor dem Impfzentrum am Messeplatz haben sich am Freitagvormittag zwei grosse Schlangen gebildet. Die eine, etwas kürzer und in Richtung Messeplatz, ist für diejenigen, die bereits einen Termin zur ersten oder zweiten Impfung haben. Die andere ist deutlich länger; laufend stehen neue Menschen hinten an. Es sind jene, die vom Walk-in-Tag Gebrauch machen und spontan zur Impfung kommen. Die Schlange reicht bis zur Riehenstrasse.

«Natürlich bin ich nur wegen der Zertifikatspflicht da», sagt eine Frau mittleren Alters zur BaZ. Geimpft hätte sie sich sonst nicht. «Ich finde das nicht in Ordnung», sagt sie etwas genervt, «ich habe mich immer an alle Massnahmen gehalten, bin nicht verreist und habe mich regelmässig testen lassen.» Da sie regelmässig Sportveranstaltungen besuche und ab und zu ins Hallenbad gehe, lasse sie sich nun impfen. Aber sie hätte sich ja auch einfach testen lassen können. «Die Tests kosten bald, und die Selbsttests werden ja nicht mehr angenommen», sagt sie, «also eigentlich ist das eine Impfpflicht!»