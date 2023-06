Wintersingen – Anstossen auf das Räbhus In einem Weindorf wie dem Oberbaselbieter Wintersingen wird das Räbhus-Jubiläum natürlich gefeiert. Daniel Aenishänslin

Wein ist ein fester Bestandteil im Wintersinger Selbstverständnis. Foto: PD

Die Wintersinger Winzerinnen und Winzer feiern ihr Räbhus Widholden. 50 Jahre nun erfüllt es seinen Zweck. Darauf angestossen wird am Wochenende vom 17. und 18 Juni. Am Fest-Sonntag wird morgens gar ein Räbe-Gottesdienst abgehalten.

Am 1. und 2. September 1973 wurde «das schöne, gutgelungene Rebhaus mit einer schlichten Feier und einem Miniatur Dorffest eingeweiht», wie aus der Chronik des Weinbauvereins Wintersingen hervorgeht. Die Idee zu dessen Bau entstand ebenfalls an einem Fest. Damals, 1970, wurde die Strasse in der Widholde eingeweiht. Man dachte plötzlich darüber nach, was auf dem Kehrplatz im alten Rebberg noch möglich wäre. Ein Räbhus eben. Zwischen 1971 und 1972 wurde es erbaut. Rund 4000 Stunden Fronarbeit waren dazu nötig.

Ein schmuckes Häuschen

«Die Föhrenholzdecke im geschlossenen Raum stammt aus dem nahen Widhölzli, ein Föhrenstamm aus dem Kienberg», schreibt der Verein, «das wunderschöne Grafitto wurde dem Weinbauverein in freundnachbarlicher Geste von Herrn Peter Vögeli, Reallehrer aus Gelterkinden gestiftet.» Die Tür sei vom Polizeibeamten und gelernten Schreiner Hans Sutter, einem Heimweh-Wintersinger, aus exotischen Hölzern gefertigt worden.

Inzwischen wurde einiges am und im Räbhus renoviert. Im Innenraum wurde die Decke erneuert, der Boden geschliffen, ein neues Fenster eingebaut und die Küche neu möbliert. Vollständig saniert wurden die elektrischen Installationen. Darauf wollen die Wintersinger Winzerinnen und Winzer nun anstossen.

