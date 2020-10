Neuer Weinladen – Anstossen auf das Chez Grisoni Am Klosterberg hat das schweizerische Weinhandelsunternehmen Scherer & Bühler seine erste Vinothek mit Weinbar eröffnet. Dominik Heitz

Beglückwünschen sich zur Eröffnung des Chez Grisoni: Matthias Tobler (links), Geschäftsführer des Weinhandelsunternehmens Scherer & Bühler, und René Graf Grandits, Gastgeber im neuen Weinlokal. Foto: Pino Covino

Basel ist um ein besonderes Weingeschäft samt Bar reicher: Am Klosterberg 15 hat am Mittwoch das Chez Grisoni seine Türen geöffnet. Dahinter steckt das Weinhandelsunternehmen Scherer & Bühler. Das 1837 gegründete Familienunternehmen gehört zu den grössten Weingrosshändlern in der Schweiz. Vor drei Jahren hat sich die im luzernischen Meggen domizilierte Firma mit dem 1937 von Louis Grisoni in Cressier gegründeten Weinbau und Weinhandelsunternehmen zusammengeschlossen. Und genau daraus leitet sich der Name des neuen Weingeschäfts am Klosterberg ab.

Das Chez Grisoni ist für Scherer & Bühler das erste Geschäft dieser Art in der Schweiz und versteht sich als neuartige Mischung aus Vinothek, Weinbar und Eventlocation. Es soll dazu dienen, die Firma in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen und gleichzeitig den direkten Kundenkontakt zu pflegen. Und: «Mit dieser neuen Plattform profitieren unsere regionalen Handelspartner von mehr Nähe zu uns und von einer intensiveren Zusammenarbeit», sagt Matthias Tobler, Geschäftsführer von Scherer & Bühler.

Gastgeber im Chez Grisoni ist der Gastronom und diplomierte Sommelier René Graf Grandits, Ex-Ehemann der 2-Sterne-Köchin Tanja Grandits im Restaurant Stucki. Mit ihm lassen sich in den stimmungsvoll eingerichteten Räumlichkeiten Weine entdecken und ausprobieren sowie dazu passende Häppchen geniessen. Die Auswahl an in- und ausländischen Weinen ist gross, und für jedes Portemonnaie ist etwas dabei, denn auserlesene Weine sind hier bereits ab 10 Franken die Flasche zu haben. «Wir empfangen gleichermassen Entdecker, Geniesser, aber gerne auch Kenner in unseren Weinwelten», sagt Graf Grandits.

Der Slogan im Chez Grisoni lautet «im Wein zuhause» und ist weit zu fassen, bezieht er sich doch nicht allein auf den Weinverkauf, sondern auch auf das Lokal als Ort von Weinkursen, Weinseminaren, wöchentlichem Spezialprogramm und Degustationen mit Winzern. An der Vernissage war neben Isabel Ferrando, die mit ihren Châteauneuf-du-Pape Colombis für Furore sorgt, unter anderem auch der Winzer Roberto Sarotto aus dem Piemont anwesend; er wird sich und seine Weine am 6. November im Chez Grisoni vorstellen.