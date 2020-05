Zurück auf die Sissacherfluh – «Anstatt dass man Freude hat, motzt man nur» Alain Goepfert nimmt nächste Woche den Betrieb im Restaurant Sissacherfluh wieder auf. Die Kritik anderer Wirte an den Vorschriften des Bundes versteht er nicht. Mehr Sorgen bereitet ihm das Wetter. Andrea Schuhmacher

Alain Goepfert macht das Bergrestaurant Sissacherfluh startklar. Foto: Dominik Plüss

«Es ist doch schön, dass wir wieder aufmachen können. Uns ist auch bewusst, dass die Lockerungen schrittweise erfolgen müssen», sagt Alain Goepfert, Geschäftsführer der Berg & Tal Gastro GmbH. Der Firma gehören sowohl das Bergrestaurant Sissacherfluh als auch die Lounge 11 und der Club 55. Während das Restaurant und die Lounge am Montag wieder geöffnet werden können, muss der Club in Anbetracht der Corona-Massnahmen des Bundes geschlossen bleiben. Doch die Kritik anderer Wirte am Schutzkonzept des Bundes kann Goepfert nicht nachvollziehen: «Anstatt dass man Freude an der Wiedereröffnung hat, motzt man nur. Das finde ich blöd.»