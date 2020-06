Stadt fand es «erhaltenswert» – Anonyme Attacke gegen «rassistisches Wandbild» Unbekannte haben Darstellungen in einem Berner Schulhaus mit schwarzer Farbe überdeckt. Im umstrittenen Wandalphabet illustrierte ein dunkelhäutiger Bub den Buchstaben N. Christian Zellweger

Teilweise übermalt: Das Wandbild im Berner Schulhaus Wylergut. Foto: zvg

Eine Gruppe Unbekannter hat das Wandalphabet im Berner Schulhaus Wylergut teilweise übermalt. Dies geht aus einem anonymen Schreiben an den «Bund» vom Montagabend hervor. Wie Fotos zeigen wurden mit schwarzer Farbe die Buchstaben N, I und C überdeckt. Der Grund: Hier seien «drei Menschen stereotypisiert, rassistisch und fremdbezeichnend dargestellt», heiss es im «Bekennerschreiben».

Das Bild wurde 1949 von den Künstlern Eugen Jordi und Emil Zbinden erstellt. Bereits in der Vergangenheit sorgte es in der Hauptstadt für Diskussionen. Beim Buchstaben C ist ein Knabe mit gelblicher Haut zu sehen – ein Chinese. Beim I ein Mann mit Federschmuck – ein Indianer. Und ein dunkelhäutiger Bub mit krausem Haar, dicken Lippen und Silberschmuck illustriert den Buchstaben N.

«Stereotypisiert, rassistisch und fremdbezeichnend»: Das Wandbild im Wylergut im Original. Foto: Adrian Moser

Nach einem Artikel des «Bund» vom März 2019 über die Darstellungen hatte die Stadt Bern einen Wettbewerb ausgeschrieben. Sie suchte Vorschläge für eine künstlerische Arbeit, «die das rassistisch geprägte Werk kritisch und zeitgemäss einordnet». Das Sgraffito der in ihrer Zeit sozial engagierten Künstler Eugen Jordi und Emil Zbinden überzeuge mit hoher künstlerischer Qualität, hiess es damals von der Stadt. Als Teil der originalen Ausstattung des Schulhauses sei es «denkmalpflegerisch integral als erhaltenswert eingestuft».

Derzeit stehen mehrere Ansätze zur Diskussion: Ein Teil der eingegangenen Beiträge will offenbar die umstrittene Darstellung entfernen, ein anderer Ansatz plädiert dafür, das Werk in einem Museum zu kontextualisieren

Buchstaben mit Bild eines Nashorns überklebt

Der Lehrerschaft des Schulhauses war das Wandbild offenbar schon länger nicht ganz geheuer. Man habe versucht, den Buchstaben N mit einem Bild eines Nashorns zu überkleben, sagte der Schulleiter im vergangenen Jahr: Die Überdeckung habe sich aber jeweils wieder gelöst. Man arbeite an einem Wandbehang, welcher die problematische Darstellung verhüllen soll.

Trotzdem waren die Bilder weiterhin zu sehen – nun wurden mit der Übermalung also Tatsachen geschaffen. Die Aussagen der Stadt seien «heuchlerisch», der Wettbewerb eine «Scheinauseinandersetzung», schreiben die Aktivisten. Historische Relikte und Denkmalschutz würden mehr gewichtet als institutionelle und alltägliche Rassismen.

«Warum ist das Werk von zwei weissen Künstlern wichtiger als die unzähligen Stimmen von BIPoC (Black, Indigenous and People of Color), die das Werk kritisieren und ansehen müssen?», so die Gruppe im E-Mail.