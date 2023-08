Annäherung an ein Unwort – Wie ich lernte, Nein zu sagen Unserer Autorin fällt es schwer, Gefallen abzuschlagen. Ein Sommerexperiment im Rahmen der Serie «Die BaZ machts» sollte das ändern. Isabelle Thommen

Das Nein scheint unserer Autorin oft eine unüberwindbare Hürde. Foto: Jon Tyson (Unsplash)

«Kannst du mir helfen?» Ich müsste etwas anderes erledigen. Höre mich aber antworten: «Ja.»

«Hast du kurz Zeit?» Eigentlich nicht. «Klar», sage ich.

Ich sage zu häufig Ja. Manchmal habe ich deshalb das Gefühl, dass ich meine Entscheidungen kaum beeinflussen kann und den Bedürfnissen anderer ausgeliefert bin. Die Aufgaben auf meiner Liste stapeln sich. Die Zeit rinnt mir durch die Finger.

Die Lösung liegt auf der Hand: Ich müsste Grenzen ziehen und Nein sagen. Doch es fällt mir unfassbar schwer. Woher kommt diese Hürde?

Um sie zu überwinden, beschliesse ich, eine Woche lang konsequent zu allem Nein zu sagen. Ob ich will oder nicht, so wie ich es sonst mit dem Ja tue. Ich gebe mir drei Regeln: Ich muss das Wort Nein aussprechen, und ich darf es nicht ergänzen mit einem «tut mir leid» oder «sorry». Und: Erzählen darf ich es ausser einer eingeweihten Person niemandem, sonst wird die Aufgabe zu einfach.

Normalerweise bin ich nicht nervös, wenn ich am Morgen zur Redaktion fahre. An diesem Mittwochmorgen im Juli, an dem mein Experiment beginnt, pocht mein Herz. Was, wenn mir jemand an unserer Morgensitzung einen Auftrag geben will? Mitten in der Ferienzeit, in der viele Kolleginnen und Kollegen fehlen, wäre ein Nein wirklich nicht angebracht, denke ich mir.

Zum Start des Versuchs habe ich nach den Ursachen gesucht, weshalb es mir so schwerfällt, andere abzuweisen. Gefunden habe ich zwei: Ich fürchte mich vor Konfrontationen und negativen Konsequenzen. Was, wenn jemand genervt von mir ist? Der zweite Grund liegt im Gewissen. Ich würde mich schlecht fühlen, jemandem einen Gefallen abzuschlagen. Mein Atem wird flacher und schneller. Mein Brustkorb fühlt sich eng an.

Meine Ängste sind unbegründet: Das erste Nein dieses Experiments muss ich nicht an der Sitzung aussprechen. Ich spüre, wie ich mich entspanne. Zwei Stunden später kommt eine Kollegin zu mir. Sie kann einen Termin nicht wahrnehmen und fragt, ob ich übernehme – ich kann tatsächlich nicht. Deshalb fällt mir das Nein leicht – doch bevor ich nachdenken kann, schiesse ich ein «sorry!» hinterher – und bin enttäuscht von mir.

Via Handy fällt mir das Neinsagen leichter. Eine enge Freundin fragt mich am selben Tag, ob ich während ihrer Ferien auf ihre Katzen aufpasse. «Nein, das schaffe ich nicht», antworte ich in einer Textnachricht. Nach diesem kleinen Erfolg scheitere ich jedoch bereits am nächsten Tag. Zu anstrengend ist es für mich, gegen meine eigenen Muster anzukämpfen. Tagelang gerät mein Experiment in den Hintergrund. Viel zu schnell schlittere ich wieder in meine nicht konfrontative Komfortzone.

Eine Woche später gebe ich mir einen Ruck: Zeit für einen neuen Anlauf. Am Morgen steht eine Arbeitskollegin bei mir am Pult. «Hast du kurz Zeit?» – «Nein.» Ihre Augen füllen sich mit Tränen, sie wendet sich ab und geht. Meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. «Warte!», rufe ich ihr panisch und voller Mitleid hinterher. «Nein, schon gut», sagt sie weinend. Ich laufe ihr hinterher – es stellt sich heraus, dass sie einen schlechten Tag hat und jemanden zum Reden braucht. Mein Nein war Auslöser, aber nicht Grund für die Tränen.

Trotzdem: Es scheint mir unmöglich, pauschal zu allem Nein zu sagen. Immer wieder stimme ich gegen meinen Willen zu. Fast breche ich mein Experiment ab. Doch dann meldet sich eine leise Stimme in meinem Kopf: «Machst du es dir nicht gerade ein bisschen zu einfach?»

Ich will nicht aufgeben und suche nach Tipps, um das Neinsagen zu lernen. Der deutsche Karriereberater Martin Wehrle hat in seinem Buch «Den Netten beissen die Hunde» 15 Ratschläge aufgezählt. Er rät unter anderem, bei der Beantwortung von Fragen den Fokus konsequent nach innen zu richten sowie sich Zeit zu nehmen. «Erkennen Sie hinter jedem Nein ein grosses Ja zu ihren Bedürfnissen», heisst es da etwa.

Fünf Tipps zum Neinsagen In der Fachliteratur und im Internet finden sich zahlreiche Ratschläge, die einem das Neinsagen einfacher machen. Dazu zählen: Sich Zeit lassen mit der Antwort: So vermeiden Sie, automatisch Ja zu sagen und schaffen sich Raum, um eine gut überlegte Antwort zu formulieren.

Klar und höflich sein: Formulieren Sie Ihr Nein deutlich, nennen Sie wenn möglich einen klaren Grund und bleiben Sie beim Neinsagen freundlich.

Auf die Körpersprache achten: Halten Sie Ihren Körper und Kopf aufrecht sowie ruhig und lächeln Sie nicht, wenn Sie nein sagen.

Die eigenen Motive hinterfragen: Überlegen Sie sich, weshalb Sie auf die Frage direkt Ja sagen möchten.

Die Konsequenzen analysieren: Bleiben Sie bei sich und prüfen Sie, welche Folgen ein Ja oder ein Nein für Sie selbst haben würden. (ith)

Mit den Ratschlägen gelingt es mir endlich, mich meiner Aufgabe fokussierter zu stellen. Mit der Zeit wird das Unwort für mich alltäglicher. Die Angst schwindet. Mit jedem Nein, nach dem sich die Erde weiterdreht, werde ich ruhiger. Noch habe ich aber ein Experiment durchzuführen.

An einem Montag schreibt mir ein Kollege: «Könntest du mein Quiz anschauen?» Obwohl ich Quizze liebe, schreibe ich treu meiner Aufgabe: «Nein». Eine halbe Sekunde lang bin ich stolz. Dann kriege ich Panik und schiebe ein «XD» hinterher. «War ein Spass. Ich guck grad.»

Wieder gescheitert.

Nach sieben Wochen gebe ich dann doch meinen Plan auf, sieben Tage lang zu allem Nein zu sagen. Wie ein totales Versagen fühlt es sich aber nicht an. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Und mich damit auseinandergesetzt, wann ein Nein angebracht ist: Wenn ich meine Bedürfnisse zurücknehme, um diejenigen der anderen zu erfüllen. Als ich mein Experiment für gescheitert erkläre, erkenne ich, dass es schlicht nicht funktionieren würde, immer auf alles mit Nein zu antworten. Genauso, wie ich nicht funktioniere, wenn ich immer nur Ja sage.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

