Corona-Impfung für Kinder – Anmeldungen in beiden Basel ab Ende Monat möglich – frühestens Die Bundesbehörden empfehlen, dass sich auch Fünf- bis Elfjährige gegen Corona impfen lassen. Im Baselbiet und in Basel-Stadt laufen die Vorbereitungen für die junge Klientel. Simon Bordier

Österreich – hier ein Bild aus Wien – hat bereits im Herbst damit begonnen, Kinder gegen Covid-19 zu impfen. Foto: Roland Schlager (Keystone)

Wird die Impfung für Kinder offiziell empfohlen?

Ja, der Bund hat sich am Dienstag für die Impfung gegen Covid-19 auch bei Kindern ausgesprochen. Die Eidgenössische Impfkommission weitete ihre Impfempfehlung entsprechend auf Fünf- bis Elfjährige aus. Besonders Kindern mit Vorerkrankungen wird die Vakzination nahegelegt. Letzte Woche hatte bereits das Heilmittelinstitut Swissmedic grünes Licht gegeben. Zugelassen ist für diese Alterskategorie bislang aber lediglich ein Serum: der Kinderimpfstoff der Hersteller Pfizer/Biontech. Es handelt sich hierbei um eine verdünnte Version des Erwachsenen-mRNA-Impfstoffs. (Alles Wissenswerte zum Kinderimpfstoff haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.)

Weiter nach der Werbung

Ab wann können sich Kinder impfen lassen?

Die Impfdosen sind noch nicht in der Schweiz angekommen, Interessierte müssen das neue Jahr abwarten. Gesundheitsminister Alain Berset hat an seiner jüngsten Pressekonferenz erste Impfungen für Kinder für Januar 2022 in Aussicht gestellt.

Wann und wie kann man seine Kinder registrieren?

Die Anmeldung erfolgt primär über die kantonalen Buchungsportale wie coronaimpfzentrumbasel.ch und baselland.ch. «Da wir jedoch nicht wissen, wann genau der Impfstoff in der Schweiz ist, können wir im Moment noch keine Termine vergeben», schreibt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt. Die Anmeldung werde aber «voraussichtlich noch in diesem Jahr möglich sein». Man werde zu gegebener Zeit informieren. Ähnlich sieht die Situation im Kanton Baselland aus. Man wolle, wenn möglich, im Januar die Impfung für Kinder zwischen fünf und elf anbieten, sagt Rolf Wirz, Sprecher des Baselbieter Krisenstabs. Termine werde man Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres freischalten.

Wo werden Kinder geimpft?

Die beiden Basel richten ihre kantonalen Impfzentren für die Vakzination der Fünf- bis Elfjährigen ein. Ein geschultes Impfteam unter der Leitung eines Kinderarztes werde die Kinder und Eltern im Impfzentrum betreuen, heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement. Es werde in diesen Fällen mehr Zeit eingerechnet als bei Erwachsenen. Auch in den beiden Baselbieter Impfzentren in Muttenz und Laufen sind entsprechende Vorbereitungen im Gange.

Bieten auch Kinderarztpraxen den Piks an?

Sowohl Basel-Stadt als auch Baselland möchten solche Praxen in die Impfkampagne einbinden. Entsprechende Gespräche mit Kinderärztinnen seien im Gange. Der Fokus liegt aber auf den Impfzentren. Rolf Wirz verweist auf die anspruchsvolle Logistik. So müsse beispielsweise die Kühlkette bei Lagerung, Transport und Aufbewahrung des Pfizer-Impfstoffs sichergestellt werden. Hinzu kommt, dass eine Dose genug Serum für mehrere Impfungen enthält. Wenn aber nicht genügend Impfkandidatinnen und Impfkandidaten bereitstehen, kommt es zu Überschüssen, die man nach einer gewissen Zeit entsorgen muss. Man müsse den Strom an Impfwilligen also gut organisieren, so Wirz. Und genau dafür seien die Impfzentren da.

Werden Kinder mit Vorerkrankungen prioritär behandelt?

Ja, denn Personen mit chronischen Erkrankungen sind gesundheitlich stark belastet – und ein Immunschutz gegen das Coronavirus ist für sie umso wichtiger. Wichtig ist die Impfung zudem für Kinder mit engem Kontakt zu besonders gefährdeten Erwachsenen im selben Haushalt. Die Priorisierung dieser Gruppen dürfte allerdings kaum Auswirkungen auf den Zeitplan haben. Denn die Zahl der Kinder mit chronischen Erkrankungen ist relativ überschaubar. Das Basler Gesundheitsdepartement schreibt: «Wir verfügen über genügend Kapazitäten und gehen nicht davon aus, dass es zu langen Wartezeiten kommen wird.»

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor und Kulturjournalist bei der «Basler Zeitung». Er begann 2013 als freier Autor bei der «Luzerner Zeitung», 2015 stiess er zur BaZ. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.