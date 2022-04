Wanderung zu den Wurzeln – Anleitung zur Entdeckung des Heimatorts Der Baselbieter SP-Landrat Linard Candreia ist von Laufen nach Stierva marschiert. Vielleicht findet er Nachahmer. Thomas Gubler

Linard Candreia, Baselbieter SP-Landrat aus Laufen, hat Bündner Wurzeln. Foto: zvg

Der Heimat- oder Bürgerort spielt im heutigen Alltag kaum mehr eine Rolle. Nur noch eine Minderheit der Schweizerinnen und Schweizer wohnt und lebt noch am Ort ihrer Herkunft. Zwar steht er noch auf der Identitätskarte, aber sonst hat er seine Bedeutung weitgehend verloren.

Zwar wissen mehr oder weniger alle noch, wie ihr Heimatort heisst. Bei der Frage aber, wo dieser liegt, wirds für einige schon schwieriger. Und so manch einer ist noch gar nie dort gewesen. Eine Dame in der Westschweiz wusste jedenfalls nicht, wo das Schwarzbubenland ist, war aber immerhin mühelos in der Lage, ihren Bürgerort Zullwil korrekt als «Zubel», und nicht etwa «Sübel», auszusprechen.

Weiter nach der Werbung

Für diejenigen, die ihren Heimatort nicht kennen, hat der Laufner SP-Landrat Linard Candreia so etwas wie eine Anleitung zu dessen Entdeckung verfasst. Selbst hätte er dies freilich nicht nötig gehabt; denn wer Candreia kennt und reden hört, weiss, dass er seine Bündner Wurzeln nie verloren hat.

21 Etappen auf Schusters Rappen

Im zweiten Corona-Jahr 2021 ist der pensionierte Lehrer am Progymnasium Laufen-Thierstein aufgebrochen, um die Strecke zwischen seinem Wohnort Laufen und seinem Heimatort Stierva in Mittelbünden auf Schusters Rappen in 21 Etappen zurückzulegen. Seine Eindrücke hat er in einem eben veröffentlichten Büchlein unter dem Titel «Laufen BL–Stierva GR – Impressionen einer Fussreise»* festgehalten.

Wer weiss: Vielleicht findet Candreia ja tatsächlich Nachahmer, die sich nun ihrerseits auf die (Fuss-)Reise in ihren Heimatort begeben. Lohnen würde es sich allein schon wegen der Bewegung, die dem Wanderer zuteilwürde. Sofern es sich um eine Strecke von einem gewissen Ausmass handelt und der Ort nicht gleich um die Ecke liegt. Es muss ja nicht gleich Stierva in Mittelbünden sein.

Falls jemand von seinem Herkunftsort enttäuscht sein sollte, kann er sich damit trösten, dass er im Falle einer künftigen Sozialhilfeabhängigkeit – früher nannte man das ganz unromantisch Armengenössigkeit – nicht mehr dorthin abgeschoben würde. Diese Zeiten sind nämlich ebenso vorbei wie diejenigen, als der Bürgerort über das Schicksal von Bundesratskandidaten entschied. Sollte Linard Candreia doch noch der Sprung in den Bundesrat gelingen, würde er nämlich nicht mehr als Bündner, sondern als erster Laufentaler Bundesrat in die Schweizer Geschichte eingehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.