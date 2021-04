Börsengang wird zum Flop – Anleger boykottieren Deliveroo wegen Arbeitsbedingungen Der grösste Börsengang in London seit einem Jahrzehnt endet in einem Misserfolg für den Finanzplatz. Investoren verweigern den Kauf der Lieferservice-Aktien aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen der Kuriere. Alexander Mühlauer

Für Kritik sorgten die prekären Arbeitsbedingungen, unter denen die Kuriere für Deliveroo tätig sind: Ein Deliveroo-Fahrer in London. Foto: Kirsty Wigglesworth (Keystone)

Wenn es in London so etwas wie einen Lockdown-Sound gibt, dann ist es das Knattern der Mopeds und Roller. Besonders abends, wenn die Strassen leergefegt sind, hört man die Motorengeräusche schon von Weitem. Zu Hunderten fahren dann Frauen und Männer durch die Stadt und liefern das, was bestellt wurde. Die Essenskuriere mit ihren Warmhaltetaschen waren schon vor der Pandemie nicht mehr wegzudenken; aber jetzt, nach einem Jahr Corona, prägen sie geradezu das Stadtbild.

In London gibt es allerlei Lieferdienste für Essensbestellungen, aber der Marktführer ist mit Abstand Deliveroo. Das britische Unternehmen ist einer der Profiteure der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Bestellungen um mehr als 60 Prozent. Doch trotz des starken Umsatzsprungs macht der Lieferdienst noch immer Verluste, 2020 waren es mehr als 220 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 285 Millionen Franken). Insofern waren die Vorzeichen durchaus zwiespältig, als Deliveroo am Mittwoch den Börsengang wagte. Dass es allerdings so schiefgehen würde, hatten wohl die wenigsten erwartet.