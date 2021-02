Vorfall mit Luxus-Jacht – Hafenmanöver geht gleich doppelt schief Das 90-Millionen-Schiff von Milliardär Hans-Peter Wild hat die Steganlage eines Jachtclubs zerstört. Das Unglück wird auf Video festgehalten. Den Schaden wird der im Kanton Zug lebende Unternehmer wohl aus der Portokasse bezahlen.

Das Dock des Jachtclubs musste nach dem Vorfall bis auf Weiteres geschlossen werden. Video: Tamedia

Die Luxus-Motor-Jacht «Go», die 2014 für einen geschätzten Preis von 90 Millionen Franken bei einer türkischen Werft gebaut wurde, gehört gemäss britischen Quellen dem in der Schweiz lebenden Deutschen Hans Peter Wild. Beim Manöver im mondänen St. Maarten Yacht Club in der Simpson Bay auf der karibischen Insel Sint Maarten geht allerdings einiges schief. Das 77 Meter lange Boot kracht zweimal in die Steganlage und zerstört auch andere Schiffe – ein teurer Spass. Immerhin wurde niemand verletzt.

Offenbar führte eine Fehlfunktion des Bord-Computers zum Unglück. Die Arbeiten am Steg sowie an den Booten dürften sich monatelang hinziehen, meinte ein Sprecher des Jachtclubs. Und ob die Versicherungen für den Schaden aufkommen, sei ebenfalls noch ungewiss.

Der 79-Jährige Wild wird auf der Liste von «Forbes» mit einem Vermögen von rund 3,3 Milliarden Franken geführt. Der Heidelberger machte sein Vermögen insbesondere mit der Getränkemarke Capri-Sonne, für die er 1979 grosse Aufmerksamkeit generierte, als er einen spektakulären Werbeträger verpflichtete: US-Box-Champion Muhammad Ali.

nag