Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs – Trump gibt Uhrzeit für Termin im Gefängnis bekannt Der ehemalige US-Präsident hat angekündigt, sich noch am Abend (Ortszeit) im Bezirksgefängnis im Bundesstaat Georgia stellen zu werden.

Der Sheriff des Fulton County Gefängnis in Atlanta, Patrick Labat, überwacht die Lage. (24. August 2023) Foto: Ben Gray (Keystone)

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich voraussichtlich am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Gefängnis im Bundesstaat Georgia den Behörden stellen. Die Zeit der «Festnahme» sei 19.30 Uhr Ortszeit (um 1.30 Uhr in der Nacht zu Freitag/MESZ), kündigte der Republikaner am Donnerstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social an. Zuvor meldeten mehrere US-Medien, dass Trump kurz vor dem Termin noch einen neuen Anwalt engagiert hat.

Er müsse anfangen, sich fertig zu machen, schrieb er weiter und hetzte erneut gegen die Justiz. Es war erwartet worden, dass sich Trump am Donnerstag im Bezirksgefängnis in Atlanta meldet – die Uhrzeit war allerdings noch unklar. Bei dem Vorgang dürfte es sich zumindest formal um eine Festnahme handeln.

Polizeifoto möglich

In dem Gefängnis muss der republikanische Präsidentschaftsbewerber das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört die Aufnahme seiner Personalien. Auch ein Polizeifoto ist möglich.

Trump kann die Stadt danach aber wieder verlassen. Dass der Republikaner dafür anders als bei vorherigen Anklagen nicht vor Gericht, sondern in einem Gefängnis erscheinen muss, hat zumindest visuell eine neue Qualität. Trump wurde mit 18 weiteren Beschuldigten wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.