Nachdem Salome Lüdi (SP) in den Muttenzer Gemeinderat gewählt wurde, ist die SVP- Landrätin konsterniert. Ob sie im Herbst zu den Ersatzwahlen wieder antritt, lässt sie offen.

Landrätin Anita Biedert (SVP) wollte in den Muttenzer Gemeinderat. Ob sie im Herbst erneut kandidiert, sei noch offen.

Die Überraschung war bei SVP-Landrätin Anita Biedert gross: Mit knapp hundert Stimmen weniger unterlag die Muttenzerin am Wochenende der Sozialdemokratin Salome Lüdi in den Gemeinderatswahlen. Mit der BaZ spricht Biedert, die im Vorfeld als Favoritin galt, über ihre Wahlniederlage.

Das ist schwer zu sagen. Es heisst, Gemeinderatswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Ich habe mir etwas damit überlegt, mich zur Wahl zu stellen. Mit dem politischen Rucksack, den ich trage – meinem Wissen, meinem Know-how und meinem Netzwerk –, habe ich mich hingestellt und gesagt: Besser könnt ihr es nicht haben. Ich bin tief in Muttenz verwurzelt, seit Jahren in der Politik, kenne alles und hätte sofort angefangen, zu arbeiten. Trotz alldem nicht gewählt zu werden, ist für mich sehr speziell. Ich gehe davon aus, dass die Partei gewählt wurde und nicht die Person – und es ist mir nicht gelungen, die bürgerliche Seite zu mobilisieren.

Für heute Abend habe ich alle, die mich unterstützt haben, ins Bauernhausmuseum in Muttenz eingeladen. Ich konnte bisher noch gar nicht mit jemandem reden, dort wird also erst mal alles besprochen. Dazu gehört auch, ob ich noch einmal kandidiere – im Moment ist das noch offen.

Im Herbst steht die nächste Ersatzwahl an. Werden Sie wieder antreten?

Was bedeutet die Niederlage für die SVP Muttenz?

Da es sich um eine Persönlichkeitswahl gehandelt hat, soll es nicht um die Ideologie gehen. Darum habe ich mich auf Plakaten ohne Logo abbilden lassen, man weiss ja, dass ich von der SVP bin. Die Partei ist aber sicher auch enttäuscht, schliesslich haben wir als zweitstärkste Kraft in Muttenz keinen Sitz in der Exekutive. Meine Wahl wäre der Dammbruch schlechthin für die SVP in der Gemeinde gewesen.