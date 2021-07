Folgen der Erderwärmung – Anhaltender Starkregen wird 14-mal so häufig wie heute Durch den Klimawandel bewegen sich Regenzellen langsamer und laden daher lokal noch mehr Wasser ab. Das verstärkt die Zerstörungskraft, wie man in Deutschland gesehen hat. Joachim Laukenmann

Der Ort Kordel in Rheinland-Pfalz ist vom Hochwasser der Kyll überflutet. Aufgenommen am 15. Juli 2021. Foto: Sebastian Schmitt (Keystone)

Es war eine intensive, tagelang in der gleichen Region herumeiernde Tiefdruckzelle, die letzte Woche weite Teile Westdeutschlands heimgesucht hat. Gerade weil sich diese Zelle so langsam fortbewegt hat, konnte sie lokal enorme Regenmengen abladen.

Solche quasistationären Starkniederschläge werden im Laufe des Jahrhunderts in Europa durch die Erderwärmung 14-mal häufiger. Das berichten britische Forscher um den Atmosphärenwissenschaftler Abdullah Kahraman von der Newcastle University.

Schon seit mehr als einem Jahrhundert ist aufgrund fundamentaler thermodynamischer Zusammenhänge bekannt, dass wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann: pro Grad Erwärmung rund sieben Prozent. Entsprechend kann bei einem Niederschlagsereignis in einem wärmeren Klima auch mehr Wasser vom Himmel fallen. Wie die Forscher nun in den «Geophysical Research Letters» zeigen, kommt in einer wärmeren Welt ein weiterer Effekt hinzu: Die extremen Sturmtiefs bewegen sich langsamer und können folglich lokal noch mehr Wasser abregnen.