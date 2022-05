Stromnetz vor dem Kollaps – Angst vor einem 400-Milliarden-Blackout Die regionalen Energieversorger sehen keine Alternative zu Gaskraftwerken, um die Sicherheit im Stromnetz weiterhin zu gewährleisten. Kurt Tschan

Swissgrid als nationale Übertragungsnetzbetreiberin steht vor grossen Herausforderungen. Ihr Chefstratege Jörg Spicker will zumindest ein technisches Stromabkommen mit der EU. Foto: Dominik Plüss

«Das grösste Risiko besteht derzeit in einer Strommangellage», sagt Jörg Spicker, Strategieexperte bei Swissgrid, der Betreiberin des schweizerischen Übertragungsnetzes. An einer Podiumsveranstaltung im Haus der Wirtschaft in Pratteln veranschlagte er einen Schaden von bis zu 400 Milliarden Franken für den Fall eines Stromausfalls, der bis zu einen Monat dauern würde.