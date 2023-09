Angst vor dem Velofahren in Basel – «Hier würde ich nicht allein durchfahren» BaZ-Praktikantin Elina Häring ist noch nie in der Stadt Velo gefahren. Gemeinsam mit Redaktorin und Velo-Vielfahrerin Dina Sambar hat sie sich dennoch auf Basels Strassen gewagt. Das ist ihr Fazit. Dina Sambar Elina Häring

Elina Häring (sichtlich angespannt) auf ihrer ersten Velofahrt durch Basel. Foto: Lucia Hunziker

Heute ist es so weit: Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben in Basel Velo fahren. Ich kann zwar Fahrrad fahren, doch Basels Strassen machen mir Angst. Der viele Verkehr, die Gleise – was, wenn ich umfalle und unter ein Tram oder Auto gerate?

Meine Tour beginnt bei der BaZ am Aeschenplatz. Allein traue ich mich aber nicht auf die Strasse. Deshalb muss meine BaZ-Kollegin Dina Sambar vor mir herfahren. Zumindest am Anfang.

An der Ecke Hammerstrasse/Riehenstrasse bin ich zum ersten Mal leicht überfordert. Von hinten und rechts könnte ein Tram (o mein Gott, was mache ich, wenn wirklich ein Tram kommt?) und von allen Seiten Autos kommen, und ich muss auch noch Tramschienen überqueren. Und wer hat nochmals Vortritt? Im Moment spielt das zum Glück noch keine Rolle, ich fahre einfach Dina hinterher. Leider nicht mehr lange, wir wechseln.

Ich kaue aus Nervosität wie wild an meinen Nägeln herum. Inzwischen stehen wir am Claraplatz und wollen in Richtung Rheingasse fahren. Meine Kollegin erklärt mir, wo die Fallstricke (oder in diesem Fall die Fallgleise) liegen. Mir schwirrt der Kopf – ich muss auf so viele Dinge achten: Fussgänger, Tramgleise, Autos –, und, o mein Gott, was mache ich, wenn ein Tram kommt?

Weiter gehts über die Mittlere Brücke in die Falknerstrasse. Ich fahre hier zügig, damit mich das Tram nicht überholen muss. Dina warnt mich vor Fussgängern, die dort oft, ohne zu schauen, die Strasse überqueren. Und prompt läuft mir ein Herr mit Rollator vor die Räder.

Beim Bankverein steht an der roten Ampel ein grosser Lieferwagen. Ich weiss nicht, wo ich genau stehen bleiben soll. Wichtig sei, dass ich nicht im toten Winkel stünde, sagt Dina, damit ich nicht überfahren würde, falls der Lieferwagen abbiege.

Am Gymnasium Kirschgarten vorbei radeln wir zum Bahnhof hoch. Zwei abgetrennte Velostreifen: wie schön!

An der Kreuzung Markthalle bin ich massiv überfordert. Ich will links zur Margarethenbrücke abbiegen und stehe nun mitten auf den Tramgleisen, während ich dem Verkehr von rechts den Vortritt lasse. O mein Gott, was mache ich, wenn ein Tram kommt? Hier würde ich mit dem Velo allein nicht durchfahren. Das ist mir zu gefährlich.

Überquerung der Markthallenkreuzung.

Die nächste Herausforderung wartet bei der Heiliggeistkirche auf mich. Wieder Verkehr aus allen Richtungen, wieder Trams, wieder Fussgänger und Tramschienen.

Vor der Münchensteinerbrücke fahre ich auf der falschen Spur. Dina winkt mich vom Velostreifen aus zu sich. Ab hier fahre ich ihr wieder hinterher. Über den Aeschenplatz traue ich mich nicht allein. Der Aeschenplatz war in der Fahrschule meine persönliche Hölle, entsprechend ängstlich bin ich.

Doch es ist nicht so schlimm wie befürchtet. Vielleicht weil ich langsam weiss, worauf ich achten muss. Die Querung von der St.-Jakobs- zur Dufourstrasse ist ebenfalls nicht so schlimm wie befürchtet. Die entgegengesetzte Richtung von der Aeschenvorstadt in die St.-Jakobs-Strasse finde ich allerdings relativ schwierig. Sehr viel Verkehr und Fussgänger aus allen möglichen und unmöglichen Richtungen.

Mein Fazit: Mit dem Velo ist man in Basel wahnsinnig schnell unterwegs. Allerdings traue ich mir nach dieser kleinen Einführung die unübersichtlichen Strecken allein noch nicht zu. Wirklich sicher würde ich mich nur fühlen, wenn ich Kreuzungen mit Autos, Tram(gleisen) und Fussgängern nicht mehr mitten im Verkehrsgewusel überqueren müsste.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos Elina Häring ist seit Mitte Juli Praktikantin bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

