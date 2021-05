Einwohnerrat – Angst vor dem Allschwiler Stimmvolk Parlamentarier fürchten sich vor einer Abstimmungsniederlage beim Neubau des Jugendfreizeithauses. Regula Vogt

Der geplante Eingangsbereich des Ersatzbaus für das Allschwiler Freizeithaus vom Hegenheimermattweg aus gesehen. Visualisierung: Rüdisühli Ibach Architekten + Nightnurse Images

Die Sitzungen des Allschwiler Einwohnerrates finden wegen Corona seit Monaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; diese ist aber auch ohne die Anwesenheit von Publikum präsent. Der Schock, den das Nein des Stimmvolks zur Umgestaltung des Lindenplatzes ausgelöst hat, sitzt tief. Dies zeigt sich am Umgang mit der Vorlage «Freizeithaus Allschwil Ersatzbau Pavillon – Sanierung und Optimierung H76 – Hegenheimermattweg».

Konkret geht es darum, den Holzpavillon aus dem Jahr 1983 zu ersetzen. Zugleich sind Sanierungs- und Optimierungsarbeiten im Hauptgebäude des Jugendfreizeithauses vorgesehen. Ins Projekt eingeflossen sind auch Anliegen der Nutzenden. Im Zentrum stand die Entflechtung der unterschiedlichen Nutzungen in den verschiedenen Gebäudeteilen.

Ein tolles Projekt

Im Einwohnerrat war man sich bei der ersten Behandlung des Geschäfts im April einig: ein tolles Projekt. Wenn da nur nicht die Kosten wären. Diese liegen nahe dem Betrag, der eine Volksabstimmung obligatorisch macht. Mit den Anträgen der Kommission für Bau und Umwelt (KBU) für Erdbebenertüchtigung und Vergrösserung der Fotovoltaikanlage stieg dieses Risiko deutlich.

Der Gemeinderat sei sparsam mit den Kosten umgegangen, eine Volksabstimmung wolle er unbedingt vermeiden, hielt Gemeinderat Robert Vogt fest. Auf die Frage von Mark Aellen (SP) nach den Gründen erinnerte sein Fraktionskollege Christian Stocker Arnet an den Lindenplatz. Pascale Uccella (AVP) gab zu bedenken: «Allschwil tickt anders. Ob wirklich alles so vom Volk angenommen wird, wie wir es gerne hätten, bin ich mir nicht immer so sicher.» Und Jean-Jacques Winter (SP) sagte: «Wenn es zur Volksabstimmung kommt, habe ich schlichtweg ein wenig Angst.»

«Ich habe keine Angst»

Mutiger zeigte sich die jüngere Generation – über die Parteigrenzen hinweg. Etienne Winter (SP) brachte es so auf den Punkt: «Alle haben immer irgendwie Angst vor dem Damoklesschwert Volksabstimmung. Ich habe gar keine Angst. Ich habe bis jetzt niemanden gehört, der dagegen ist.»

Wie das Beispiel Lindenplatz zeigt, ist dies keine Garantie für einen Erfolg beim Stimmvolk. Was genau beim Lindenplatz zum Nein geführt hat, soll eine Nachabstimmungsbefragung zutage fördern. Das Ergebnis dieser Befragung werde in der Junisitzung vorliegen, gab Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli bekannt. Im Juni soll der Einwohnerrat auch über den Kredit für das Jugendfreizeithaus entscheiden. Der Gemeinderat hat unterdessen die Kosten der KBU-Anträge ermittelt. Der Gesamtbetrag liegt nun knapp 2000 Franken unter dem Schwellenwert, den der Gemeinderat auf 3,305 Millionen Franken beziffert.

