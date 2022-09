Eddie Redmayne am ZFF – «Angst ist ein grosser Antrieb» Oscarpreisträger Eddie Redmayne erzählt bei seinem zweiten Besuch am Zurich Film Festival vom Filmhandwerk. Und wir berichten von ersten Entdeckungen. Hans Jürg Zinsli

Eddie Redmayne – hier in einer Aufnahme von Toronto 2022. Foto: AFP

Vermutlich könnte er immer noch irgendwo in Soho in eine Bar gehen, ohne Bodyguards, und er würde als einer der wenigen Topstars im Filmbusiness unerkannt bleiben. Jedenfalls denkt man das, als dieser enorm schlaksige und ausgesprochen höfliche britische Schauspieler die Bühne im Kino Arena in der Zürcher Sihlcity … – nein: nicht in Beschlag nimmt, sondern sachte besetzt.