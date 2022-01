Silvesternacht in Basel – Angriffe, Schlägereien, Brände: So starteten die Blaulichtorganisationen ins neue Jahr Auf der Einsatzzentrale der Polizei gingen zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen rund hundert Notrufe ein.

Bei zwei tätlichen Angriffen in Basel sind in der Silvesternacht mehrere Menschen verletzt worden. Archivfoto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Silvesternacht ist, wie üblich, nicht ruhig verlaufen: Die Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Sanität und die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sind mit diversen Einsätzen während der Silvesternacht ins neue Jahr gestartet. Auf der Einsatzzentrale der Polizei gingen zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen rund hundert Notrufe ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Sanität Basel rückte zu 36 Notfalleinsätzen auf dem Kantonsgebiet aus, die Berufsfeuerwehr Basel wurde sechsmal zu Hilfe gerufen.

Weiter nach der Werbung

Bei zwei tätlichen Angriffen wurden mehrere Menschen verletzt. Drei Unbekannte hatten gegen 0.20 Uhr in der Greifengasse eine vierköpfige Familie, bestehend aus einem 52-jährigen Mann, einer 48-jährigen Frau, der 12-jährigen Tochter und dem 15-jährigen Sohn, überraschend attackiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Neujahrstag mitteilte. Die Sanität musste die beiden Verletzten ins Spital bringen. Die Polizei konnte kurz darauf zwei mutmassliche Täter im Alter von 20 und 17 Jahren festnehmen.

Gesucht wird noch ein Unbekannter, zwischen 21–29 Jahre alt, 170–180 cm gross, 60–80 kg schwer mit brauner Hautfarbe und schlanker Statur. Er sprach Französisch und hatte eine gepflegte Erscheinung, schwarze kurze Haare, Bürstenschnitt, er trug eine schwarze Daunenjacke, einen schwarzen Pullover mit weisser Aufschrift, schwarze Jeans und hat eine längere Narbe am Kopf, linksseitig beim Scheitel.

Gruppe greift drei Männer im Theodorsgraben an

Bereits kurz vor 22 Uhr hatte eine Gruppe Unbekannter drei Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren im Theodorsgraben unvermittelt von hinten angegriffen und verletzt. Die Täter hatten sie geschlagen und getreten. Als eine Anwohnerin von einem Fenster aus einen Anruf bei der Polizei ankündigte, seien die Täter geflohen. Eine sofortige Fahndung ist erfolglos verlaufen. Da der Angriff sehr rasch ablief, konnten die Geschädigten nur zu einem der Täter Angaben machen.

Gesucht wird ein Unbekannter, zwischen 19–20 Jahre alt und ca. 180 cm gross. Er sprach Schweizerdeutsch, hat kurze Haare und trug eine dunkle oder schwarze Jacke.

Lärmklagen, Alkoholisierte, Brände

In sieben weiteren Fällen eines Streits oder einer Schlägerei musste die Polizei schlichtend eingreifen. Ferner ging sie zahlreichen Lärmklagen nach, wie diese in einer Silvesternacht häufig vorkommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sanität der Rettung Basel-Stadt mussten sich in 11 Fällen um Personen kümmern, die wegen einer Intoxikation gemeldet wurden. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt konnte die ihr gemeldeten Fälle allesamt schnell bewältigen.

In einem Fall musste sie sich um den Brand eines Personenwagens am St.-Johanns-Ring kümmern. Sie hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand allerdings grosser Sachschaden. Gemäss ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte ein Passant den Brand entdeckt und die Berufsfeuerwehr Basel um ca. 5 Uhr alarmiert.

Bei einem weiteren Brandfall gelang es einem Passanten, zusammen mit Anwohnern an der Mülhauserstrasse den Brand selbst zu löschen. Der Passant hatte um ca. 4.15 Uhr beobachtet, dass ein unbekannter Mann sich aus dem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses entfernte und dort ein Roller brannte. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Mann verlief ergebnislos. Gemäss dem Passanten war der unbekannte Mann von der Mülhauserstrasse in die Davidsbodenstrasse abgebogen. Gesucht wird ein Unbekannter, zwischen 18–20 Jahre alt, 170–180 cm gross. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke oder einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Mit E-Scooter überfallen

Ausserdem meldete die Polizei am Samstag einen Raub in der Gasstrasse. Am Freitag um circa 15 Uhr hatten zwei Unbekannte einen 36-jährigen Mann beraubt. Zwei Personen hatten sich dem Geschädigten auf einem E-Scooter genähert. Sie bedrohten ihn mit Stichwaffen und raubten seine Umhängetasche mit Smartphone und Bargeld. In der Folge flüchtete einer der Täter mit dem E-Scooter durch die Lothringerstrasse Richtung Lothringerplatz, der zweite zu Fuss durch die Gasstrasse Richtung Voltaplatz. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

SDA/and

Fehler gefunden?Jetzt melden.