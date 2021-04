Gemeindewahlen im Schwarzbubenland – Angriff auf die Etablierten Am Sonntag stehen im Schwarzbubenland Kommunalwahlen an. In einigen Gemeinden könnte eine neue Ära beginnen, etwa in Dornach oder Rodersdorf. Benjamin Wirth

Noch können die Stimmbürger Dornachs ihr Wahlcouvert einwerfen. Foto: Florian Bärtschiger

Im Kanton Solothurn steigt die Nervosität. Bei den Gemeinderatswahlen von kommendem Sonntag kommt es in mehreren Dörfern des Schwarzbubenlands zu Kampfwahlen. Viele der amtierenden Politiker haben sich überraschend entschieden, nicht mehr für ihre Gemeinderegierungen anzutreten. Von 130 aktuellen Gemeinderäten stellen sich ganze 44 nicht mehr zur Verfügung. Auch deswegen versprechen einige Entscheidungen viel Spannung.



Interessant wird es in Dornach. Der Hauptort des Bezirks Dorneck-Thierstein steht einmal mehr im Rampenlicht. Gleich sechs von neun Exekutivmitgliedern treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Dies hat zum einen mit dem neu eingeführten Ressortsystem zu tun, über das die Einwohnerinnen und Einwohner in der Vergangenheit intensiv diskutiert hatten – neu wurde die Anzahl Gemeinderatssitze auf sieben reduziert. Zum anderen mussten sich die Gemeinderäte in der Vergangenheit häufig mit heftiger Kritik auseinandersetzen.