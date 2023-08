Angriff auf den Meistertitel? – Bei den Frauen des FCB ist kein Stein auf dem anderen geblieben Was für ein Sommer: Neue Trainerin, neue Spielerinnen, neue Strukturen, neue Ziele. Ein Überblick über die neue Ausrichtung der Frauen des FC Basel. Tilman Pauls

Kim Kulig, die neue Trainerin der FCB-Frauen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

An diesem Samstag starten die Frauen des FC Basel mit dem Auswärtsspiel gegen GC in die neue Saison (18 Uhr, GC-Campus). Und zu behaupten, rund um das Team hätten sich einige Dinge verändert, wäre eine masslose Untertreibung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Frauen sogar das irrwitzige Transferfenster der Männer überbieten. 13 neue Spielerinnen sind gekommen, die Trainerin ist neu, die Bedingungen haben sich durch die Eingliederung in die FC Basel 1893 AG geändert. Kurz: Auch bei den FCB-Frauen ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Ein Überblick.

Die neue Trainerin: Ein prominenter Name

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Kim Kulig ist ab dieser Saison die neue Cheftrainerin der FCB-Frauen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Mit Kim Kulig haben die Baslerinnen nicht nur eine neue Trainerin, sondern auch einen prominenten Namen verpflichtet. Der 33-fachen deutschen Nationalspielerin wurde damals eine grosse Karriere vorausgesagt – bis 2011 im WM-Viertelfinal gegen Japan ihr Kreuzband riss. Es gab Komplikationen, erneute Operationen, Kulig versuchte es nochmal, musste aber vier Jahre später erkennen, dass es alles nichts bringt. Karriereende.

Sie wollte nichts mehr wissen vom Fussball, wendete sich ab, studierte an der Hochschule Darmstadt Innenarchitektur – und wurde dann doch wieder in das Geschäft hineingezogen. Erst beim DFB, dann als Co-Trainerin der 2. Mannschaft des 1. FFC Frankfurt, dann als Trainerin und zuletzt wieder als Co-Trainerin des VfL Wolfsburg, mit dem sie kürzlich im Final der Champions League stand.

Jetzt ist Kulig zum ersten Mal Cheftrainerin in der höchsten Liga eines Landes und sie sagt: «Es ist eine riesige Ehre, in diesem Verein arbeiten zu dürfen. Ich sehe hier viel Potenzial.» Und Kulig hat dabei eine ziemlich luxuriöse Situation: Obwohl sie neu ist und auf diesem Niveau noch nie Cheftrainerin war, durfte sich die 33-Jährige ein nahezu komplett neues Kader zusammenstellen.

Das neue Team: Viel Erfahrung und viel Bundesliga

Coumba Sow spielte mit der Schweizer Nationalmannschaft zuletzt bei der WM in Australien und Neuseeland. Künftig trägt sie das Trikot des FCB. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es ist kein Umbruch, den die FCB-Frauen erlebt haben, sondern eine Generalüberholung. 11 Spielerinnen haben den Club verlassen, 13 neue sind gekommen. Zudem ist dem FCB mit der Schweizer Nationalspielerin Coumba Sow ein bemerkenswerter Transfer gelungen: Die dreifache Meisterin mit dem FC Zürich und dreifache Cupsiegerin, die eben erst mit der Schweiz an der WM vertreten war, steht sinnbildlich für die gesteigerten Ambitionen des Clubs.

Auffällig ist, dass viele Spielerinnen aus Deutschland kommen: Anna Klink und Milena Nikolic aus Leverkusen, Melissa Ugochukwu und Gloria Adigo aus Duisburg, Antonia Baass aus Essen, Jana Vojtekova aus Freiburg, Leonie Köster aus Frankfurt, Mai Hirata aus Meppen, Noemi Gentile aus Potsdam und Ivana Rudelic von Bayern München. Das klingt, auch ohne die Stärken jeder einzelnen zu kennen, nach einer kompetitiven Mannschaft.

Zwar rufen weder Kulig noch Sportchef Theo Karapetsas den Titel als Ziel aus. Zu gross sei der Abstand zu den Clubs aus Zürich oder Genf noch immer. Und man wolle sich ohnehin darauf konzentrieren, in der Region etwas zu entwickeln. Aber klar scheint beim Blick auf die Kaderliste auch, dass die Baslerinnen sich im Vergleich zur Vorsaison, als man in der ersten Playoff-Runde scheiterte, weiter nach oben orientieren wollen.

Neue Strukturen: Die Eingliederung in die AG

Cheftrainerin Kim Kulig und Sportchef Theo Karapetsas vor dem Trainingsauftakt der Baslerinnen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bei der Generalversammlung im Mai wurde nicht nur das Ziel ausgegeben, dass die FCB-Frauen in absehbarer Zukunft den ersten Meistertitel gewinnen sollen. Von den Mitgliedern wurde damals auch beschlossen, dass die Frauenabteilung des Clubs in die FC Basel 1893 AG überführt wird und nicht länger dem Basisverein angehängt ist. Mit 914 von 922 Stimmen wurde der Antrag angenommen.

Für die FCB-Frauen haben sich dadurch mehrere Dinge geändert. So hat Trainerin Kim Kulig zum Beispiel ein schickes Büro in der Geschäftsstelle und muss nicht – wie Timo Schultz – in den düsteren Joggeli-Katakomben arbeiten. Und auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel der medizinischen Versorgung können die Frauen die vorhandene Infrastruktur der Profis nutzen.

«Wir nutzen nun Synergien mit den Männerteams, was Kosten einspart», erklärt Sportdirektor Theo Karapetsas. Das Budget, das der Club nicht nennen will, bleibt damit im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Durch die Eingliederung in die AG könnten die Mittel anders eingesetzt werden. Und darum würden sich mehr Möglichkeiten bieten, um in die Mannschaft zu investieren.

Und trotzdem stellt sich angesichts der vielen Transfers die Frage: Kann es wirklich sein, dass die Ausgaben für das Frauen-Team sich auf dem gleichen Niveau befinden wie in der Vorsaison? Das genaue Budget will der Club nicht beziffern, der Personalaufwand des gesamten Basisvereins lag im letzten Jahr jedoch bei 1,7 Millionen Franken – der Grossteil davon dürfte die Lohnsumme des Frauen-Teams sein.

Die neue Sichtbarkeit: Spiele im Joggeli

CEO Chris Kauffmann erklärte an der Generalversammlung des Basisvereins, dass man in dieser Saison vier Spiele der FCB-Frauen im Stadion austragen wolle. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die 1. Mannschaft hat bei den Frauen die grösste Strahlkraft, klar. Aber Sportchef Theo Karapetsas wechselte zu Beginn des Jahres nicht vom grossen FC Zürich zum – wenn es um den Frauen-Fussball geht – nicht ganz so grossen FC Basel, um sich nur um die Entwicklung dieser einen Mannschaft zu kümmern.

«Das Projekt ist grösser als nur das Team in der Womens Super League», sagt er. «Wir wollen die ganze Region verbessern und nachhaltig etwas aufbauen. Es geht um die Professionalisierung vom Nachwuchs bis hinauf zur Super League.» Und auch in den weniger gut ausgeleuchteten Bereichen hat sich in den letzten Monaten etwas getan.

Die Baslerinnen haben neben der 1. Mannschaft und der U-19 neu auch eine U-14 sowie eine U-13. Was noch fehlt, ist eine U-21, die wichtig ist für den Übergang vom Nachwuchs in die oberste Spielklasse. In der Schweiz hat das bislang nur der FCZ, doch der Club arbeitet daran.

Und auch sonst soll die Sichtbarkeit erhöht werden. CEO Chris Kauffmann sagte kürzlich: «Angedacht ist, dass wir in der nächsten Saison zwischen zwei und vier Partien im Stadion austragen.» Das erste Heimspiel gegen St. Gallen am 2. September tragen die Baslerinnen zum Beispiel beim 100-Jahr-Jubiläum des Rankhofs aus.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

