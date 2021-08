«Thüring direkt» - Angriff auf das Gute und Gemeinnützige in Basel abwehren

Viele vermögende Basler unterstützen Projekte und Institutionen in der Stadt. So schaffte der FCB den Aufstieg zum nationalen Topclub beispielsweise auch dank Zuwendungen, das schreibt BaZ-Kolumnist Joël Thüring. Foto: Nicola Pitaro

Es ist ein weiteres Beispiel in einem immer wiederkehrenden Spiel: Jene, die am meisten den Gemeinsinn propagieren und für alle sprechen wollen, grenzen bei ihren Taten und Kampagnen gerne einzelne Gruppen aus. Wir gegen die anderen, heisst das dann. Das aktuelle Beispiel ist die sogenannte 99%-Initiative, auch bekannt als Steuerinitiative der Juso. Linke und Linksaussengruppierungen, die zusammen in der bürgerlichen Schweiz noch nie eine Mehrheit repräsentierten, wollen für sich in Anspruch nehmen, mit ihrer Initiative 99% der Bevölkerung zu vertreten.