Dunkelheit und Winterblues – «Angestellte mit Fensterplatz sind glücklicher»

Viele bemerken das gar nicht, weil wir unser Leben fast nur in Innenräumen verbringen. Der Körper registriert das fehlende Tageslicht jedoch trotzdem. Es ist noch dunkel, wenn wir am Morgen das Haus verlassen, und schon wieder dunkel, wenn wir heimkommen. Das kann sich negativ auf den Schlaf-Wach-Rhythmus und auf die Stimmung auswirken.

Herr Cajochen, am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Welche Auswirkungen hat das auf uns?

Sie sprechen von Winterdepressionen?

Das Krankheitsbild existiert. Aber viel häufiger ist ein sogenannter Winterblues. Das kennen viele von uns: Man hat weniger Energie, muss länger schlafen und fühlt sich insgesamt weniger zufrieden. Einige Menschen verspüren in dieser Zeit einen unheimlichen Appetit auf Kohlenhydrate und nehmen an Gewicht zu. All dies hängt damit zusammen, dass der Winter früher eine Zeit des Rückzugs und der Ruhe war, für die man im Sommer und Herbst Vorräte zurücklegte.