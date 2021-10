Umweltschutz als Wettbewerbsvorteil – Angestellte drängen Firmen zu mehr Klimaschutz Ein Grossteil der Mitarbeitenden verlangt von ihrem Arbeitgeber, die Emissionen auf null zu senken. Unternehmen, die darauf nicht eingehen, haben auf der Suche nach Talenten schlechtere Chancen. Erich Bürgler

Urban Gardening auf dem Firmengelände von Roche soll Mitarbeiter für Umweltthemen sensibilisieren. Das Klima retten will das Unternehmen damit nicht. Foto: Roche

Auf dem Basler Areal von Roche haben sich die Angestellten im Frühling die Hände schmutzig gemacht. Sie haben dort Tomaten, Randen und Kartoffeln angepflanzt. Dies im Rahmen eines Programms, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animieren soll, einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten.

Solche Aktionen führen Unternehmen gezielt durch. Denn die Firmen stehen bei Angestellten und Stellensuchenden unter Beobachtung, wenn es ums Thema Umweltschutz geht. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte. 54 Prozent der 1500 in der Schweiz befragten Angestellten ist es wichtig, in ihrem Arbeitsalltag Emissionen zu vermeiden. Auch die Ansprüche der Mitarbeitenden an Unternehmen, die Klimaerwärmung zu bekämpfen, sind hoch: 39 Prozent erwarten von einem Arbeitgeber, dass dieser in den kommenden Jahren seine Emissionen auf null reduziert.