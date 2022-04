Ukraine-Flüchtlinge im Spital Laufen – Angekommen, um zu bleiben Ein Teil des ehemaligen Spitals Laufen bietet neu Platz für Flüchtlinge aus der Ukraine, ehe diese in eine Gemeinde weiterziehen. Oksana ist eine von ihnen. Bereitwillig teilt sie ihre Gefühle und Ansichten und spricht über Perspektiven. Daniel Aenishänslin

Oksana ist aus Sumi geflohen. Vorerst ist sie im Zentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine im ehemaligen Spital Laufen untergekommen. Foto: Lucia Hunziker

Sie atmet tief ein, will es aus sich heraussprudeln lassen, denn sie hat viel zu erzählen. Aber ihre Englischkenntnisse bremsen den Redefluss. Eines jedoch kann Oksana ganz klar artikulieren: «Ich will mein Englisch verbessern, Deutsch lernen, eine Arbeit finden und hierbleiben.»

Am Sonntag ist Oksana im ukrainischen Sumi mit ihrer Schwiegermutter aufgebrochen. Vor dem Krieg geflohen. «Ich hoffe, dass mein Mann so schnell wie möglich zu mir kommen kann», sagt sie. Auf ihre Eltern angesprochen, die zurückgeblieben sind, scheint es sie leicht zu schütteln. «Das macht mir grosse Angst.»

Weiter nach der Werbung

Die 25-Jährige ist eine von 1166 aus der Ukraine geflüchteten Personen im Baselbiet und eine von 28, die aktuell im ehemaligen Spital Laufen untergebracht sind. Seit Montag finden hier maximal 150 Geflüchtete Platz. Dem Baselbiet werden täglich rund 50 Personen zugewiesen, die sich im Bundesasylzentrum haben registrieren lassen. Die Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion lud die Medien in Laufen zu einem Augenschein.

Die nötige Ruhe

«Hier ist es so ruhig», sagt Oksana, «das tut mir so gut.» Damit meint sie, an einem Ort angekommen zu sein, wo sie mit dem Nötigsten versorgt wird und keine Gefahren lauern. Dies betont auch Franziska Knol, die Geschäftsführerin von Convalere, der Firma, die für den Betrieb und die 24-Stunden-Betreuung der Geflüchteten zuständig ist: «Sie sind müde, wenn sie ankommen, und froh, wenn sie sich einfach mal zurückziehen können. Froh darüber, dass sie Essen und Obdach haben und zur Ruhe kommen können.» 15 Mitarbeiter von Convalere garantieren den Betrieb, fast ausschliesslich Frauen, darunter Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Dolmetscherinnen.

Fabian Dinkel, der Leiter des kantonalen Sozialamts, erklärt, warum der Kanton mit einem Zentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine reagiert: «Wir wollen Druck von den Gemeinden nehmen.» Die Sozialhilfe und die Begleitung der Flüchtlinge würden von den Gemeinden übernommen, wenn diese in den Gemeinden ankämen. Finanzdirektor Anton Lauber ergänzt, die vom Bund dem Kanton zugewiesenen Flüchtlinge «so gut und so rasch wie möglich» unterbringen zu wollen. In Wohnraum, in dem sie sich selbstständig bewegen könnten. 80 Prozent der Flüchtlinge seien im Moment privat untergebracht. Lauber lobt das private Engagement explizit.

«Wir in der Ukraine sind viel emotionaler», sagt Oksana, «die Leute hier sind eher verschlossen.» Foto: Lucia Hunziker

Oksanas Flucht war 2500 Kilometer lang. Sie kam per Bus und Bahn in die Schweiz. Fürs Erste hat sie ein sauberes Zimmer angetroffen, ein ehemaliges Spitalzimmer mit eigener Toilette, separatem Lavabo, Dusche und einem Safe. Sogar die Aussicht auf Laufen hat etwas. Wenn Oksana aus dem Fenster sieht, dann sieht sie «ein sehr schönes Land mit sehr schöner Natur und sehr freundlichen Menschen».

Geplant ist, den Betrieb bis zum Ende des Jahres aufrechtzuhalten. Als Speisesaal dient ein grosses Zelt vor dem ehemaligen Spital Laufen. Zuvor wurde es als Impf- und Testzentrum genutzt. Die Innentemperatur wird über Heizpilze gesteuert. Das Essen sei gut, wenn auch anders als in der Ukraine. Dort möge man es deftiger. «Mit grossen Portionen und viel Fleisch.»

Viermal so viele Flüchtlinge

Wohin sie weiterziehen wird, in welche Baselbieter Gemeinde, weiss Oksana noch nicht. Überhaupt ist einiges ungewiss. «Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber die Gefahr besteht, dass noch mehr Flüchtlinge kommen werden», beschreibt Regierungsrat Anton Lauber die Lage, «wir haben in diesem Jahr bis heute ein viermal so hohes Flüchtlingsaufkommen wie im ganzen letzten Jahr.»

Oksana hat nur gute Worte für die Schweiz übrig. Da stört es sie nicht, wenn die Leute von einem anderen Schlag sind als in der Ukraine. «Wir in der Ukraine sind viel emotionaler», sagt sie, «die Leute hier sind eher verschlossen.» Die meiste Zeit verbringe sie zwar im Spital, ruht sich aus, redet mit anderen Geflüchteten. Doch wenn sie rausgehe, irgendwo nicht weiterwisse, frage sie einfach die Leute auf der Strasse. Sie erhalte immer eine Antwort. «Die Menschen hier sind sehr hilfsbereit.»

Oksana greift nach ihrem Handy. Wen sie wohl anruft?

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.