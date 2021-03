Zehnte Niederlage für den FCB – Angekommen in der neuen Realität Der FC Basel verliert in Lugano 1:2, rutscht in der Tabelle ab und dürfte um die Länderspielpause froh sein. Auch wenn in den nächsten Tagen weitere Schlagzeilen zu erwarten sind. Dominic Willimann

Der FCB muss sich in dieser Saison oftmals dem Gegner unterordnen – wie hier Captain Pajtim Kasami (links) Luganos Jonathan Sabbatini. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Die gute Nachricht zuerst: Zehn Partien hat der FC Basel noch auszutragen, dann ist diese Saison mit wenigen Aufs und zahlreichen Abs vorbei. Die schlechte: Nach der Niederlage am Samstag bei Lugano deutet einiges darauf hin, dass der FCB in diesem Endspurt einen nächsten Höhepunkt der negativen Art aufstellen könnte.

Beim 1:2 im Tessin unterlag Basel zum zehnten Mal in dieser Spielzeit. Kommt eine weitere Niederlage hinzu, hat Rotblau so häufig in einer Saison verloren wie nie zuvor seit Einführung der Super League 2003/04. Es wäre das nächste Indiz dafür, dass der Verein in der neuen Realität angekommen ist. Noch vor nicht allzu langer Zeit als «l’équipe à battre» im Schweizer Fussball gefürchtet, weiss inzwischen jeder Gegner, wie er diesen FC Basel in Bedrängnis bringen kann.