NS-Verfahren in Itzehoe – Angeklagte 96-Jährige nach Flucht festgenommen Beihilfe zum Mord in mehr als elftausend Fällen: Im deutschen Itzehoe hätte heute der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof beginnen sollen. Doch die Angeklagte versuchte noch kurz zuvor zu flüchten.

Vor dem Prozess gegen eine 96-jährige ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof stehen zwei Juristen neben dem leeren Sitz der Angeklagten. Foto: Markus Schreiber (Keystone)

Die im Itzehoer NS-Verfahren angeklagte 96-jährige ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof ist nach ihrer Flucht am Donnerstagnachmittag festgenommen worden. Sie sei von der Polizei gefasst worden und werde nun dem Landgericht der schleswig-holsteinischen Stadt vorgeführt, sagte eine Gerichtssprecherin. Ein Arzt werde ihre Hafttauglichkeit prüfen. Anschliessend werde die Kammer prüfen, ob die Haft vollstreckt oder die 96-Jährige davon verschont werde.

Die Frau war am Morgen nicht zum ersten Termin ihres Prozesses vor dem Landgericht erschienen, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde. Die Angeklagte muss sich dort wegen Beihilfe zum Mord in mehr als elftausend Fällen und einigen Fällen von Beihilfe zu versuchtem Mord verantworten. Laut Anklage arbeitete sie in dem Lager von 1943 bis 1945 als Stenotypistin und Schreibkraft der Kommandantur.

In Stutthof starben während des Zweiten Weltkriegs schätzungsweise 65.000 Gefangene, darunter viele Juden. Das Lager bei Danzig erlangte traurige Bekanntheit für die von der SS bewusst in Kauf genommene katastrophale Versorgung der Insassen, die vor allem an Entkräftung und Krankheiten starben. Es gab dort aber unter anderem auch eine Gaskammer und eine Genickschussanlage für Massentötungen. In Deutschland gab es zuletzt bereits mehrere Prozesse gegen frühere Mitglieder der Mannschaften von NS-Lagern.

AFP/sep

