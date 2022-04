Raus aus den Büchern, rein ins Leben – Angehende Juristen arbeiten gratis In Basel ist der Verein Law Clinic gegründet worden. Sein Ziel ist die unentgeltliche Rechtsberatung für Hilfesuchende. Kurt Tschan

Die vier Vorstandsmitglieder der Law Clinic Basel: Julia Levy, Patrick Schmid, Lena Schuppler und Anne-Sophie Wolfensberger (v.l.n.r). Foto: Nicole Pont

«Wer Jus studiert, muss viel auswendig lernen», sagt Anne-Sophie Wolfensberger. Die 22-Jährige steht mitten in den Vorbereitungen für ihren Bachelor an der Juristischen Fakultät Basel. Flexibles und differenziertes Denken, die Bereitschaft, sich vorurteilsfrei in Andersdenkende hineinzuversetzen, und vor allem eine gut entwickelte sprachliche Ausdrucksfähigkeit gelten als Anforderungen. Dafür müssen Studierende und Berufsleute der Rechtswissenschaften sehr viel lesen.