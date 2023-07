FC Basel verliert Innenverteidiger – Andy Pelmard verlässt den FCB Der Franzose will weiterziehen. Derweil befindet sich der Zuzug Dominik Schmids auf den letzten Metern, und bei Zeki Amdouni muss abgewartet werden. Eine Transfer-Übersicht. Oliver Gut Tilman Pauls Thomas Schifferle

Ein Bild, das der Vergangenheit zuzuordnen ist: Andy Pelmard in Rotblau. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Andy Pelmard und der Gewinn

Am Montagmittag, das Training der Basler war beendet, standen noch drei Personen auf dem Rasen und unterhielten sich angeregt: Präsident David Degen, Sportdirektor Heiko Vogel und Verteidiger Andy Pelmard. Vielleicht ging es zu Beginn der Woche also bereits darum, was sich am Wochenende konkretisiert hat.