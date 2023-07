Wechsel zu Clermont Foot – Andy Pelmard hinterlässt eine gewaltige Lücke in der FCB-Abwehr Mit dem Transfer des Franzosen erwirtschaften die Basler erneut einen Millionengewinn. Aber wie wird der Club den sportlichen Verlust kompensieren? Tilman Pauls

Andy Pelmard verlässt den FC Basel und wechselt nach Frankreich zu Clermont Foot. Foto: Hakob Berberyan (Keystone)

Im Sommer 2021 lieh der FC Basel einen Spieler namens Andy Pelmard vom OGC Nizza aus. Der Verteidiger kam mit 19 Einsätzen aus der Ligue 1, und auch sonst wusste man nicht viel über ihn. Doch innerhalb kurzer Zeit hat Pelmard sich in Basel etabliert und jene Anzahl von Spielen absolviert, durch die der FCB per Klausel dazu gezwungen war, ihn definitiv zu übernehmen. Etwas weniger als zwei Millionen Franken haben die Basler damals für seine Transferrechte an Nizza überwiesen.