RC Lens will den FCB-Spieler – Andy Dioufs Abgang wird immer konkreter Der Tabellenzweite der Ligue 1 interessiert sich für den FCB-Spieler. Ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro könnte der Club kaum ablehnen.

Die ersten Trainings hat Andy Diouf noch mit dem FCB bestritten – nun dürfte sein Weg ihn wieder zurück nach Frankreich führen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Beim FC Basel machen sie sich keine Illusionen, was diesen Sommer betrifft: Es wird Veränderungen im Kader geben. Muss es ja auch, wenn man die finanzielle Situation und die generelle Ausrichtung des Clubs betrachtet. Schliesslich ist es das ausgewiesene Ziel des FCB, Spieler aufzuspüren, zu verpflichten, zu entwickeln – und sie dann mit gestiegenem Marktwert in eine der grösseren Ligen einzuspeisen.

Wie im Fall von Andy Diouf. Den Franzosen haben die Basler im letzten Sommer mit einer Kaufoption von Stade Rennes ausgeliehen, ehe sie ihn vor wenigen Wochen definitiv übernommen haben. Und jetzt deutet eigentlich alles darauf hin, dass sie ihn für eine deutlich höhere Summe wieder verkaufen werden.

Der Spieler hat in Basel im letzten Jahr einen grossen Schritt gemacht. Er hat regelmässig gespielt, er hat gezeigt, dass er auch auf der Bühne Conference League bestehen kann. Spätestens mit seinem Auswärtstor in Florenz hat Diouf sich in den Fokus gespielt. Kommt noch hinzu, dass er mit 20 Jahren lange nicht am Ende seiner Entwicklung steht – und dass er diese Entwicklung wohl kaum in der Schweiz fortsetzen wird.

15 Millionen als Fofana-Ersatz

Die BaZ weiss: Der RC Lens ist sich mit Diouf so weit einig, dass man beim FC Basel bereits eine Offerte deponiert hat, über die derzeit verhandelt wird. Dem Tabellenzweiten der Ligue 1 wird gerade sein Starspieler im Mittelfeld weggenommen: Seko Fofana, 28 Jahre alt und mit einem stolzen Marktwert von 32 Millionen Euro soll – wie viele andere – ein Angebot aus Saudiarabien vorliegen haben. Und Lens hätte im Anschluss an diesen Transfer – und als sicherer Champions-League-Teilnehmer – viel Geld, um es in einen verheissungsvollen Nachfolger zu investieren.

Auch wenn die erste Offerte noch darunter gelegen haben soll, so ist doch bereits von rund 15 Millionen Euro zu hören, die Lens für Diouf investieren will. Käme die Ablösesumme dort zu liegen, würde es sich um ein Angebot handeln, das die Basler kaum ablehnen können, zumal sie einen schönen Gewinn verzeichneten, der wiederum hilft, um die Rechnung des laufenden Geschäftsjahrs ausgeglichen zu gestalten. Die Übernahmeoption für Diouf soll den FCB rund 5,5 Millionen Franken gekostet haben.

Die «L'Équipe» berichtet zudem, dass man sich mit Lens bereits auf die Modalitäten geeinigt habe. Auch wenn aus den Reihen des FCB bisher noch nicht derart konkrete Hinweise zu vernehmen sind, ist trotzdem gut möglich, dass nur der Abgang von Fofana abgewartet wird, bis es in Sachen Diouf schnell geht.

Am Dienstag war der Franzose noch bei der Mannschaft im Trainingslager und hat sich mit seinen Mitspielern beim Riverrafting die Zeit vertrieben. Ganz viel deutet darauf hin, dass die Bilder aus Seefeld die letzten sein werden, wenn es um Andy Diouf als Spieler des FC Basel geht.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

