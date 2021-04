Hotspot Steinenvorstadt – Andrang auf Terrassen – Sisyphos-Arbeit für die Polizei Das erste Wochenende mit offener Aussengastronomie steht vor der Tür: Am Freitagabend genossen in Basels Ausgehmeile viele Junge die wiedergewonnene Freiheit. Simon Bordier

Bisweilen besteht Diskussionsbedarf: Junge Ausgehwillige im Gespräch mit der Basler Polizei . Foto: Simon Bordier

Ist schon Sommer? An der Musik zu urteilen, die aus einem vorbeifahrenden schwarzen BMW dröhnt, schon: Eine Elektropop-Version des «Sommersturms» aus Vivaldis «Vier Jahreszeiten». Auch in Basels Ausgehmeile, der Steinenvorstadt, scheint die warme Jahreszeit an diesem Freitagabend angekommen zu sein; zumal manche Gastronomen Petrus mit Heizstrahlern auf die Sprünge helfen.

In den Bar- und Restaurantterrassen sind an diesem Abend – dem ersten Freitag, seit Aussengastronomie wieder erlaubt ist – fast alle Tische besetzt. Und dort, wo noch Plätze frei sind, steht garantiert ein Schildchen: «Reserviert». Vielen von den zumeist jungen Ausgehwilligen bleibt also nicht viel anderes übrig, als einmal durch die Steinen zu streifen, sich vielleicht in einem Take-away einen Imbiss zu holen – und ihr Glück zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Ort zu versuchen. Zumal der Kanton die Steinenvorstadt zu einem Hotspot erklärt hat und den Konsum ausserhalb der markierten Bar- und Restaurantterrassen verbietet (Mehr dazu erfahren Sie in diesem Bericht). Mit dieser Brennpunkt-Strategie will man Menschenansammlungen wie im vergangenen Frühling verhindern.