London: Annulliert – Andrang am Basler Flughafen – trotz England-Sperre Seit Montag gibt es am Euro-Airport keine Flüge nach Grossbritannien mehr. Grund sind die neuen Massnahmen gegen die Ausbreitung des mutierten Coronavirus. Gefragt sind ohnehin andere Destinationen. Simon Bordier

Viele Menschen haben einen Flug gebucht, um Weihnachten mit Angehörigen im Ausland verbringen zu können. Foto: Pino Covino

Während des ersten Lockdown im Frühling glich der Euro-Airport einer Geisterstadt; und noch im Sommer, als mehrere Fluggesellschaften den Betrieb wieder aufnahmen, herrschte oft gähnende Leere. Doch jetzt, auf die Festtage hin, kehrt wieder Leben ein: An diesem Montagnachmittag haben die Check-in-Schalter geöffnet, davor bilden sich meterlange Schlangen.

«Wir haben uns kurzfristig für den Flug nach Porto entschieden», sagen zwei junge Fluggäste aus der Schweiz, die gerade auf dem Weg zur Gepäckkontrolle sind. Der jüngste Entscheid der Schweizer Behörden, Portugal per 19. Dezember von der Quarantäneliste zu nehmen, habe sie zur Reise bewogen. Dank dieser Massnahme könnten sie nun wie in anderen Jahren zu ihren Familienangehörigen in Portugal fliegen. «Sonst hätten wir Weihnachten allein in der Schweiz feiern müssen», sagen die beiden.