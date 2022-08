Stürmer aus der Premier League – Andi Zeqiri kommt, und der FCB unterstreicht seine Ambitionen Die Basler verpflichten den 23-jährigen Stürmer leihweise von Brighton & Hove Albion. Es ist bereits der 14. Neuzugang in diesem Sommer. Tilman Pauls

Andi Zeqiri im Zweikampf mit dem Basler Verteidiger Silvan Widmer im Juni 2020 während einer Partie im Schweizer Cup. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Philipp Kaufmann hat es kürzlich mal so ausgedrückt: Man wolle die Kaderplanung vor dem ersten Saisonspiel weitestgehend abschliessen. Wobei der Begriff «weitestgehend» natürlich ziemlich dehnbar ist, wie man in den letzten Tagen gesehen hat. Denn die Basler befinden sich auch knapp drei Wochen nach dem Auftakt in Winterthur noch immer mitten in den Umbauarbeiten.